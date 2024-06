Chanel, Virginie Viard lascia la direzione creativa. Era l'erede di Lagerfeld

Chanel, Virginie Viard lascia il ruolo di direttrice creativa. Con lei le vendite della casa di moda hanno raggiunto vette con un record di quasi 20 miliardi di dollari nel 2023

La casa di alta moda Chanel ha annunciato la partenza della sua direttrice artistica, Virginie Viard, senza nominare immediatamente un successore. "Chanel conferma l'addio di Virginie Viard dopo una ricca collaborazione durata cinque anni come direttrice artistica delle collezioni moda", si legge in un comunicato stampa del gruppo. E aggiunge: "Una nuova organizzazione creativa per la casa sara' annunciata a tempo debito. La collezione haute couture per l'estate 2024 sara' presentata come previsto il 25 giugno all'Ope'ra Garnier". Virginie Viard, 62 anni, ha assunto l'incarico - estremamente prestigioso e impegnativo - nel 2019, dopo la morte del leggendario stilista Karl Lagerfeld. In precedenza aveva lavorato al suo fianco per oltre 20 anni.

"Chanel ringrazia Virginie Viard per il suo straordinario contributo alla moda Chanel, alla sua creativita' e vitalita'", scrive ancora il gruppo. Durante i suoi cinque anni di creazione delle collezioni Chanel, le vendite della casa hanno raggiunto nuove vette, con un record di quasi 20 miliardi di dollari nel 2023, un "capodanno eccezionale" secondo la casa parigina, con un aumento del 14,6%. Il suo lavoro, sia nel pret-a'-porter sia nell'alta moda, è stato tuttavia spesso criticato nel mondo della moda. Una delle sue raccolte più apprezzate è stata quella di marzo sul tema della località balneare normanna di Deauville e dei suoi piatti leggendari nella storia del cinema. La stilista francese, sempre vestita semplicemente, con t-shirt e pantaloni neri, è stata estremamente discreta davanti alla stampa e sobria nei suoi interventi, in contrasto con il carattere esuberante del suo mentore.