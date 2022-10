Chi è Brunello Cucinelli, il "re del cashmere" che voleva fare l'ingegnere

Chi è Brunello Cucinelli, l'imprenditore soprannominato il "re del cashmere" che voleva fare l'ingegnere

Imprenditore di fama mondiale, è soprannominato il "re del cashmere", e oggi giovedì 13 ottobre, Brunello Cucinelli non solo ha scritto una nuova pagina della sua azienda, ma ha aggiunto un nuovo titolo al suo curriculum professionale e di vita, conseguendo il dottorato Honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences, presso l'Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma.

Alla presenza della Rettrice professoressa Antonella Polimeni, del professor Fabrizio D'Ascenzo, preside della Facoltà di Economia, nonché di tutto il Senato Accademico del prestigioso Ateneo romano, dei giornalisti e di amici, Brunello Cucinelli ha tenuto la sua Lectio Doctoralis dal titolo "La mia idea di una vita in armonia con il Creato". Richiamando l'importante trattato del XV secolo Elogio del mercante onorevole dell’umanista Benedetto Cotrugli, Cucinelli ha sottolineato l'importanza di coniugare economia ed etica, profitto e dono, affari e rispetto del prossimo.

Visibilmente emozionato, Brunello Cucinelli ha detto: "Sono davvero molto onorato di questo importante e prestigioso riconoscimento accademico innanzitutto perché proviene da un tempio laico del sapere che stimo moltissimo e che considero una delle meraviglie del nostro amato Bel Paese. È stato un vero e proprio dono che al mio discorso abbiano assistito gli stimati giornalisti e anche alcuni carissimi amici, studenti e professori, con i quali ho condiviso questo momento umanamente alto e gioioso. Credo che l'Università sia il sale della terra e coltivo da sempre una mia personale devozione per chi è impegnato nella trasmissione del Sapere. Sono convinto che la ricerca e la cultura, così bene rappresentate da tutto il corpo docente della Sapienza di Roma, siano tra le voci più autentiche dell'umanità, e l'essere umano ne ha un estremo bisogno al pari della pace, della fratellanza tra i popoli e dell’armonia con il Creato. Questa credo sia la via che dobbiamo sempre cercare di percorrere, per la dignità di tutti e nel rispetto di ogni persona umana".



Chi è Brunello Cucinelli, il "re del cashmere" sostenitore del capitalismo umanistico



Il sogno e la mission di Brunello Cucinelli è diffondere il suo credo nel capitalismo umanistico, quindi rendere primario il valore della persona umana, dando alla stessa dignità morale ed economica. L'imprenditore è nato il 3 settembre 1953, a Castel Rigone, frazione del comune di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, da genitori contadini. Brunello Cucinelli dopo aver conseguito il diploma da geometra, si è iscritto alla facoltà di ingegneria, ma ha interrotto il per percorso universitario e nel 1978 ha fondato una piccola impresa per colorare il cashmere.



Nel 1985, con i primi guadagni, Brunello Cucinelli ha comprato ed è andato a vivere nel Castello del XIV secolo del borgo di Solomeo, che diventa anche la sede principale della sua azienda. Ecco il suo disegno di "sviluppare e incrementare il sogno di un capitalismo che valorizzi l'uomo", aveva iniziato a prendere forma. Presto il nome Cucinelli esce fuori dai confini nazionali grazie all'eccellente qualità made in Italy dei suoi prodotti. L'azienda inizia a produrre anche collezioni di abbigliamento e accessori per i più quotati brand del lusso del panorama internazionale.



Nel 2012, Brunello Cucinelli presenta la sua impresa alla Borsa di Milano, con la speranza di diffondere il suo credo, fondato su un Capitalismo Umanistico. In azienda i dipendenti della sua azienda terminano la giornata lavorativa alle 17:30, non sono obbligati a leggere le mail negli orari serali e nel fine settimana e usufruiscono di numerosi bonus, come quello per l'acquisto di libri scolastici.



Nel 2010 nasce la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli



La Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ha come credo quello di "diffondere e realizzare gli ideali che hanno alimentato l'aspirazione umanistica di Solomeo", cui programmi hanno l'obiettivo di sostenere tutte le iniziative che valorizzano la conoscenza, la tutela del territorio e dei monumenti, i valori della tradizione, i valori spirituali e quotidiani dell'uomo.

Tra le numerose iniziative c'è l'aver finanziato la costruzione Foro delle Arti, un centro culturale che comprende un teatro, spazi meditativi e l'Accademia Neoumanistica. Nel 2013, Brunello Cucinelli fonda La Scuola di Solomeo di Arti e Mestieri. Anche in questo caso, il suo è uno sguardo rivolto al futuro: vuole che la memoria di un fattore umanistico importante come l'artigianato venga conservato e tramandato. L'anno dopo ha presentato il Progetto per la Bellezza, con il quale consente la realizzazione di tre grandi parchi nella valle ai piedi del borgo di Solomeo: il Parco agrario, il Parco dell'Oratorio Laico e il Parco dell'industria.



Nella biografia dell'imprenditore Brunello Cucinelli si legge: "Amo il misticismo leggero che pervade questa mia Umbria, quel misticismo che fu proprio del Poverello di Assisi, amante del bello e della semplicità. Sono fiero di essere umbro, fiero della mia passione per la filosofia e il restauro e per tutto ciò che aiuti a restituire bellezza e dignità alle cose sepolte dall’oblio dell’uomo sotto la polvere del tempo".

Nel 2016, quando il terremoto del Centro Italia ha distrutto il monastero della Chiesa di Norcia, Brunello si è detto disposto a finanziare la sua ricostruzione. Nel 2018, inoltre, ha venduto il 6% delle sue azioni per donare 100 milioni in beneficenza.

Chi è Brunelllo Cucinelli: 5 curiosità sull'imprenditore

Brunello Cucinelli ha ricevuto la laurea honoris causa in Filosofia ed Etica delle relazioni umane presso l’Università degli studi di Perugia, mentre nel 2018 l’Università degli Studi di Messina gli ha conferito il dottorato di ricerca in Filosofia honoris causa.

Nel 2018, Forbes l’ha inserito al 33° posto della classifica degli uomini più ricchi d’Italia, stimando il suo patrimonio a 1,5 miliardi di euro.

È stato nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana e Cavaliere del Lavoro.

Ha ricevuto il Global Economy Prize, prestigioso premio del Kiel Institute for the World Economy, con l’attestato di aver saputo "impersonare perfettamente la figura del Mercante Onorevole".

Nel 2015, il brand Cucinelli ha vestito l'attore Daniel Craig nei panni di 007 nel film Spectre.