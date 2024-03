Chi è Marta Ortega, lady Zara a capo del big Inditex che macina 5 mld di utile

Da commessa a presidente di Inditex, chi è Marta Ortega: una delle donne più potenti al mondo

Marta Ortega è una delle donne più influenti al mondo, eppure il suo nome è noto a pochi. Ma se dicessimo la "signora Zara" anziché Marta Ortega, molti drizzerebbero le orecchie, soprattutto i più fanatici della nota catena di fast fashion.

Ma Ortega non è solo la first lady di Zara, perchè ha nelle mani un vero e proprio colosso del settore, Inditex, il grande gruppo spagnolo che controlla fra gli altri anche Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka e Oysho. Un impero del valore di 87 miliardi di euro, con 6.500 negozi e ben 175 mila dipendenti. Non a caso Inditex ha chiuso il 2023 con numeri da capogiro, superando i 5 miliardi di euro di utili, con 36 miliardi di entrate. Un'annata record, che segue l'onda del 2022, chiuso con 5.383 milioni di utili grazie anche all'ingresso di Ortega nella multinazionale.

Ma com'è arrivata fin lì? Le malelingue le darebbero della "raccomandata", essendo Ortega figlia del fondatore di Inditex, Amancio Ortega. Eppure Marta non ha seguito il convenzionale percorso di un'ereditiera qualunque; al contrario, si è rimboccata le maniche ed è partita dai piani bassi dell'azienda del padre Amancio. Ortega inizia la scalata al successo nel 2007 quando entra nel "gioiellino" di famiglia come commessa in uno dei punti vendita di Londra: aveva 23 anni, una formazione liceale in Svizzera, una laurea alla London Business School e nessuna intenzione di chiedere raccomandazioni. Fa la sua giusta dose di “gavetta” scalando posizioni, ruoli e responsabilità nella sede di Arteixo (Spagna) e lavorando per il dipartimento di prodotti e design femminile, poi dal 2015 prende parte al consiglio di amministrazione della Fondazione Amancio Ortega.

Nel dicembre del 2021, Inditex annuncia che Marta Ortega sarebbe diventata presidente a partire dal primo aprile 2022, succedendo a Pablo Isla, in carica - anche come amministratore delegato - dal 2011. A soli 37 Ortega vince le diffidenze del mercato, che aveva registrato un iniziale calo delle azioni della società, e porta una ventata di novità tra i magazzini di Zara (l'attività che genera il 70% delle entrate di Inditex), cercando di modificare la reputazione del brand strettamente legata al fast fashion.

Ortega scala ogni posizione ed aspettativa, superando i grandi nomi nel fashion come Anna Wintour, Miuccia Prada o la stessa Kim Kardashian: la zarina spagnola sale sul trono come donna più potente della moda. Ma nel privato mantiene una certa riservatezza: Marta è divorziata dal fantino e padre di sua figlia, Matilda, Sergio Álvarez, e ora è sposata con Carlos Torretta, tra i più famosi designer di moda spagnoli.

La domanda che però sorge spontanea a tutti è: "Ma quanto guadagna la signora Zara? Non quanto ci si aspetterebbe, infattia i ipotizza che, lo stipendio della figlia del fondatore, per assumerne il comando, sia di circa un milione di euro l’anno.