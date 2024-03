Inditex: concluso il 2023 con un fatturato di 35,9 miliardi di euro

Inditex chiude il 2023 con un fatturato di 35,9 miliardi di euro e con utile netto in crescita del 30,5%

I clienti hanno accolto favorevolmente le collezioni. Le vendite sono cresciute del +10.4%, raggiungendo i 35,9 miliardi di euro, registrando una crescita soddisfacente sia in store sia online. Le vendite sono state positive in tutte le aree geografiche e in tutti i concept. Le vendite a tassi di cambio costanti hanno registrato un incremento del 14,1%. L’utile lordo è aumentato del 11,9% a quota 20,8 miliardi di euro. Il margine lordo ha raggiunto il 57,8%. L’EBITDA è aumentato del 13,9%, raggiungendo i 9,9 miliardi di euro mentre l’EBIT si è attestato al 23,4%, a quota 6,8 miliardi di euro. L’utile lordo è salito del 28,2% a 6,9 miliardi di euro. L’utile netto è aumentato del 30,3% a 5,4 miliardi di euro. La posizione di cassa netta è cresciuta del 13,3% a quota 11,4 miliardi di euro.

La policy di Inditex in materia di dividendi prevede il pagamento di un 60% di dividendi ordinari e straordinari. Per l’esercizio fiscale 2023, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti un incremento del dividendo del 28%, pari a 1,54 euro per azione, composto da un dividendo ordinario di 1,04 euro e da un dividendo straordinario pari a 0,50 euro per azione. Il dividendo sarà distribuito in due tranche uguali: un pagamento di 0,77 euro per azione (dividendo ordinario) il 2 maggio 2024 e un pagamento di 0,77 euro per azione (0,27 euro ordinario + 0,50 euro di dividendo straordinario) il 4 novembre 2024.

I nostri clienti hanno accolto favorevolmente le collezioni primavera-estate. Le vendite, sia in store sia online, a tassi di cambio costanti, corrette per l’effetto del calendario legato a un giorno lavorativo in più a febbraio per via dell’anno bisestile, sono aumentate dell’11% tra il 1° febbraio e l’11 marzo 2024 rispetto al pari periodo del 2023. Oscar García Maceiras, CEO di Inditex, ha affermato: “Nel 2023 Inditex ha registrato risultati eccellenti. I nostri team sono riusciti a far leva le opportunità per continuare a crescere positivamente. Stiamo investendo per trainare la crescita futura e continuiamo a offrire un rendimento interessante per gli azionisti”.

Inditex presenta una bassa quota di mercato in 213 mercati in cui opera in un settore altamente frammentato e stimiamo una solida crescita delle opportunità. Stiamo adottando una serie di iniziative per rispondere alla solida domanda attuale, basata sulla crescita significativa del business nel periodo 2022-23. Si stima che la crescita dello spazio lordo tra il 2024 e il 2026 si attesterà intorno al 5%. Il processo di ottimizzazione degli store è in corso e avrà un impatto positivo sulle vendite. L’evoluzione delle vendite online è soddisfacente.

Per il 2024 stiamo programmando investimenti per portare su scala le nostre capacità, realizzare efficienze e continuare a incrementare la nostra differenziazione competitiva. Stimiamo una spesa in conto capitale ordinaria pari a circa 1,8 miliardi di euro nel 2024. Questi investimenti saranno dedicati principalmente all’ottimizzazione del nostro spazio commerciale, alla sua integrazione tecnologica e alla valorizzazione delle nostre piattaforme online. Alla luce delle forti opportunità di crescita future, Inditex ha predisposto un aumento straordinario degli investimenti in logistica per il 2024 e il 2025. Questo programma biennale di investimenti, incentrato sull’espansione del business, prevede che 900 milioni di euro siano destinati ogni anno per l’aumento delle risorse logistiche in ciascuno degli esercizi fiscali 2024 e 2025. Gli investimenti seguono i più alti standard di sostenibilità e l’utilizzo delle più moderne tecnologie.

In termini di circolarità, la piattaforma Zara Pre-Owned è attualmente disponibile in 16 mercati europei e sarà estesa ad altri mercati di rilievo, a partire dagli Stati Uniti. Grazie a questa piattaforma, continueremo a supportare i nostri clienti a prolungare il ciclo di vita dei loro capi a marchio Zara favorendo la donazione, la riparazione o il reselling degli stessi. Per quanto riguarda l’innovazione, attualmente il nostro Sustainability Innovation Hub sta collaborando con oltre 350 start-up. Alcuni di questi progetti rientrano già nelle nostre collezioni attuali. Un esempio è LOOPAMID x ZARA.

ZARA Studio ha sviluppato una giacca monomateriale realizzata interamente con LOOPAMID, una poliammide creata interamente da scarti tessili. Abbiamo anche stretto collaborazioni commerciali con CIRC. Inoltre, recentemente abbiamo rafforzato il nostro impegno nei confronti di Infinited Fiber, tramite un investimento diretto nel capitale della società.