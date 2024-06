Chiara Boni, la famiglia Germanetti prende il controllo della società di moda

Chiara Boni La Petite Robe, cambio di proprietà e nuove strategie

Novità nel mondo della moda, la famiglia Germanetti ha rilevato il 48% delle quote societarie del marchio Chiara Boni La Petite Robe, che aggiunte al 2% appartenenti a Boris Collardi le consentono di prendere il controllo totale dell'azienda. "Abbiamo realizzato un business plan ambizioso che prevede - spiega Maurizio Germanetti a Pambianconews - il raddoppio del fatturato in tre anni lavorando su Paesi dove non siamo presenti e aprendo boutique monomarca sia diretti che in franchising e con variazioni di prodotto adeguate a ciascun Paese".

Dopo aver allestito per molti anni le proprie sfilate a New York lo scorso settembre e a febbraio Chiara Boni La Petite Robe ha sfilato a Milano. "Non sappiamo - prosegue Germanetti, titolare dell'azienda da oltre dieci anni - se saremo presenti alla prossima edizione di Milano Moda Donna o torneremo a New York, stiamo valutando", ha concluso il neo-proprietario della maison.