CHIARA BONI sfila La Petite Robe a Milano per la collezione SS 2024

Dopo anni di passerelle newyorkesi, CHIARA BONI La Petite Robe torna a sfilare in Italia alla Milano Fashion Week.

La sfilata è stata scenario delle novità e allo stesso tempo dell’essenza del brand con l'apertura dellasfilata di Drusilla Foer con la partecipazione nel parterre con ospiti del mondo dello spettacolo,cultura e economia.

La designer Chiara Boni dice, senza celare un pizzico di emozione: “Dopo anni di show negli USA sono felice di sfilare a Milano, la città che mi ha adottato e che ha contribuito a far crescere e sviluppare le mie collezioni.”

“Dopo gli Stati Uniti, nostro mercato di riferimento, è arrivato per noi il momento di consolidare la nostra presenza anche in altri Paesi e la sfilata a Milano è un passo importante verso questa direzione” afferma Maurizio Germanetti, CEO dell’azienda.

Eccellenza del Made in Italy, l’azienda è molto attenta alla sostenibilità: ha infatti ricevuto nel 2019 la certificazione PEF (Product Environmental Footprint), affermandosi come il primo brand di abbigliamento femminile che l’ha adottata a livello europeo, fissandola come punto fondamentale per il futuro. Tramite il certificato PEF, Chiara Boni misura e dichiara l'impatto ambientale dell'intero ciclo produttivo, a partire dall'acqua, dall’energia e dal carbonio impiegati.

CHIARA BONI La Petite Robe ha raggiunto nel 2022 un fatturato di 23 milioni di Euro, in crescita del 64% rispetto all’anno precedente.

A inizio luglio 2023 è stata inoltre presentata la nuovissima collezione beachwear “Chiara Boni Mare” nella splendida cornice del Cabana Show di Miami Beach.

Servizio realizzato da Nick Zonna