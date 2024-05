Chiara Ferragni rivede la luce, soldi in arrivo: entra un ricco socio

Chiara Ferragni, soldi in arrivo: un nuovo socio entra in Fenice Srl

Chiara Ferragni rivede la luce. Da giorni, le voci che si inseguono portano buone notizie per la regina dell’influencer. Sembrerebbe infatti che la sua Fenice Srl, la società che gestisce il suo brand per intero, abbia finalmente trovato un nuovo interessante socio.

A svelare chi sarà ad affiancare l’influencer è il Messaggero, che parla di AVM Gestioni sgr, veicolo di investimento guidato da Giovanna Dossena, come nuovo "compagno d'affari" volto al rilancio della galassia Ferragni, la quale ha chiuso i bilanci in rosso per le recenti e pesanti difficoltà giudiziarie che hanno compromesso le vendite.

“AVM ha riallacciato, su basi diverse e più ampie, il negoziato interrotto a fine 2023 con Alchimia, primo azionista di Fenice (39,9%)”, scrive il Messaggero. “Alchimia e AVM hanno in corso una positiva interlocuzione per costruire un ampio rapporto di collaborazione e partnership pluriennale di cui Fenice srl costituisce solo una delle componenti, volto a effettuare investimenti nel mondo Venture italiano ed estero, al fine di valorizzare nel miglior modo gli interessi dei rispettivi azionisti. A dicembre quando si è verificato il caso-Balocco abbiamo voluto riconsiderare la situazione”.