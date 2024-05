Chi è Havi Mond, 'sosia' che ha sostituito Chiara Ferragni negli spot Pantene

Chi è Havi Mond, modella 'sosia' che ha sostituito Chiara Ferragni negli spot Pantene

Chiara Ferragni perde Pantene (dopo la fine delle collaborazioni con Safilo, Coca Cola e le Cartiere Paolo Pigna) che ha scelto una nuova testimonial: si tratta di Havi Mond, modella israeliana (anche con passaporto inglese) da molti definita 'sosia' della stessa Ferragni. Vediamo di chi si tratta.

La 40enne modella israeliana Havi Mond - nata e cresciuta a Safed da famiglia ebrea e scelta da Pantene come nuova testimonial al posto di Chara Ferragni - è molto nota nel mondo della moda per aver lavorato con marchi come Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e Calvin Klein. Havi Mond ha iniziato la carriera nel mondo della moda all’età di 16 anni quando, nel corso di un viaggio a Londra con la zia, le era stato offerto un lavoro da un agente di modelli Select. Lei non accettò perchè voleva prima completare gli studi (frequentava il liceali) e l’agenzia aspettò il compimento dei 18 anni quando la modella completò il servizio nazionale in Israele. Non solo grandi brand. Havi Mond è apparsa in copertina su The Times e protagonista di servizi su Cosmopolitan, In Style, Harvey Nichols Magazinee Marie Claire,

La modella israeliana rifiuta di farsi fotografare in costume da bagno e intimo per motivi religiosi.