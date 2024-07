Chiara Ferragni vende la casa al lago di Como su Christie's Real Estate. Video

Chiara Ferragni vende la casa al lago di Como su Christie's Real Estate. Il video di presentazione

"Questa non è solo una casa. È uno stile di vita". Così viene presentata la villa sul lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez nel video dell'agenzia Christie's Real Estate, dove attualmente è in vendita. Una residenza signorile e senza tempo, dove Chiara e Fedez si rilassavano nella piscina a sfioro riscaldata o si sdraiavano sui lettini a bordo piscina.

Il corpo principale di Villa Matilda, descrive Vanity Fair, con una superficie di circa 300 mq, è disposto su due livelli: al piano terra si trovano l'ampia zona giorno con annessa sala da pranzo, il raffinato soggiorno dai toni naturali, la zona pranzo in cucina e un bagno per gli ospiti. Il lago è protagonista anche all'interno del soggiorno grazie alle ampie porte finestre e ad un sapiente gioco di specchi che riflettono dolcemente i colori dell'acqua. Al piano superiore si trovano due bagni con doccia e tre camere da letto, di cui la camera padronale è collegata ad un ulteriore locale adibito a cabina armadio, ed entrambe godono di una vista mozzafiato sul Lago di Como.

La camera dei bambini, con due letti singoli, è blu e bianca, con tocchi di rosso, e la rendono davvero preziosa. Lo spazio esterno è caratterizzato da un giardino circostante di circa 1350 mq, con una piccola cascata naturale, un'area relax con divani e una zona pranzo dietro la piscina a sfioro con vista sull'acqua.

Completano la proprietà una graziosa dependance di circa 50 mq ricavata da un'antica limonaia, un garage doppio, la darsena con annesso locale di servizio, la boa ad uso esclusivo ed una barca costruita su misura per la darsena della proprietà. Si può accedere alla proprietà tramite una stradina in discesa collegata alla strada principale oppure tramite barca dal lago. Perfettamente restaurata con materiali pregiati, i Ferragnez l'avevano comprata nel gennaio 2023, con dettagli e finiture realizzate su misura, la villa viene proposto in vendita comprensiva di tutti gli arredi.