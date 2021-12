Cinecittà, Studios sempre più competitivi: intesa con Cdp per l'ampliamento

Cinecittà, Studios più grandi, attrezzati e competitivi in linea con le maggiori realtà Ue: intesa con Cdp per valorizzare gli ex immobili pubblici

Novità nel complesso di studi cinematografici di Roma: è stato siglato l'accordo preliminare tra Cassa Depositi e Prestiti e Cinecittà per l'ampliamento degli storici Studios. Il gruppo Cdp cederà un'area di 31 ettari di superificie, adiacente agli Studios di via Tuscolana a Roma, a Cinecittà con l'obiettivo di rendere gli studios più grandi, attrezzati e competitivi in linea con le maggiori realtà europee. L'intesa firmata da Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà con Cdp prevede che al momento del closing la proprietà dello spazio venga trasferita da Cdp Immobiliare, la società interamente controllata da Cdp a Cinecittà.

Per Cdp l'operazione si inserisce nell'attività di valorizzazione di ex immobili pubblici in base a principi di trasparenza e massimizzazione del valore, come previsto nell'ultimo piano strategico. Il piano di riqualificazione di Cinecittà prevede la realizzazione di nuovi grandi teatri di posa e di un ampio complesso articolato in numerosi spazi e servizi, tra cui una vasta area all'aperto per effettuare le riprese in esterno che permette di colmare un gap con i competitor continentali e dotare gli Studios di una capacità ambientale unica, considerando anche il fattore climatico favorevole del nostro Paese.

Le opere di ampliamento e innovazione che verranno realizzate una volta finalizzato l'accordo con Cdp, vanno ad aggiungersi agli interventi gia pianificati dal piano industriale Cinecittà 2022-2026 che prevedono la realizzazione di nuovi teatri, set per la Virtual Reality e la Virtual Production e il più grande Ledwall d'Europa, grazie ai quali verrà incrementata in modo significativo la produttività dei set cinematografici. La finalizzazione del contratto tra Cdp e Cinecittà è prevista entro il mese di ottobre 2022.

Fattore fondamentale per rilanciare gli Studios e renderli più accoglienti per le grandi produzioni, sottolinea la nota, dai film delle major alle serie tv dei top player, è infatti la disponibilita' di teatri di posa più ampi e dotati di strumenti tecnologici avanzati.

In quest'ottica, l'operazione supplementare di acquisizione dei terreni di Cdp si pone come fattore funzionale e strategico per portare il brand Cinecittà, uno dei più noti marchi italiani nel mondo, a una capacita' attrattiva globale mettendo al centro della strategia industriale dei prossimi anni la sostenibilità ambientale e l'inclusività la formazione di nuove professionalità e il rafforzamento delle ricadute economiche e di immagine per tutto il settore dell'industria cinematografica.

Il preaccordo tra Cdp e Cinecittà annunciato oggi arriva ad appena sei mesi dall'approvazione del Recovery Plan italiano, presentato proprio negli Studi di Cinecittà dal Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, e dall'avviamento del Piano Industriale Cinecitta' 2022-2026.