Civibank gela l'Opa di Sparkasse: "L'operazione è ostile"

Cassa di Risparmio di Bolzano (Sudtiroler Sparkasse) vuole prendere il controllo dell'ultima banca autonoma avente sede in Friuli Venezia-Giulia

"Consideriamo l'Opa di Sparkasse nei fatti ostile. Non possiamo abdicare ad avere una banca radicata nel nostro territorio e regalare ad altri il valore futuro dell'istituto senza alcun beneficio". Così Michela Del Piero, presidente di Civibank, durante una conferenza stampa da toni accesi appena conclusa a Cividale del Friuli,“frena” sull'Opa lanciata da Sparkasse lo scorso dicembre.

"Quella che era nata come una partnership commerciale di medio periodo, un percorso che avrebbe anche potuto portare ad una fusione, ha spiegato Michela Del Piero presidente di Civibank, si è trasformata in un'Opa che questo Cda, compattamente ritiene ostile e che sarà ufficializzata come tale a seguito dell'eventuale autorizzazione della Consob".

"Non si tratta di una questione di governance, ha proseguito Del Piero, ma si tratta del fatto che non abbiamo ricevuto, dal 9 dicembre scorso ad oggi, alcuna rassicurazione in tema di autonomia, di gestione creditizia e commerciale. Le nostre proposte sono state al contrario definite da Sparkasse come pretese".

"Sul prezzo non mi esprimerò oggi, ha detto ancora la presidente di Civibank, ma quello che è certo è che un'operazione e che prevede un saldo positivo di circa 180 milioni di euro tra il prezzo d'acquisto proposto e il patrimonio netto dell'istituto oggetto dell'offerta, è nei fatti un trasferimento di capitale dal Friuli a Bolzano. Un'operazione che vuole trasformare l'ultima banca del Friuli Venezia Giulia in un istituto che manterrebbe un'autonomia meramente formale per trasformarsi nella banca del Nordest di Sparkasse".

Per la presidente dell'istituto inoltre non sono da escludere anomalie nell'operazione. "Non capisco perchè si è voluti procedere con una preadesione, ha sottolineato Del Piero, si tratta di una scelta da punto di vista giuridico incomprensibile, da quello sostanziale foriera anche di qualche dubbio per altro espresso in maniera concreta dall'esposto depositato da un nostro azionista". S

ul tema della reale possibilità di Sparkasse di concludere positivamente l'Opa, Del Piero ha dichiarato: "Fino ad ora hanno giocato facile andando a chiudere accordi con pochi grandi azionisti, ha detto Del Piero, ma ora dovranno affrontare circa 4000 azionisti più piccoli. Se loro sceglieranno la proposta di Sparkasse vorrà dire che abbiamo sbagliato noi". L'assemblea degli azionisti di Civibank è stata convocata per il 29 aprile in prima convocazione per il 25 maggio in seconda convocazione.