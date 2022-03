Intesa, fondazioni confermano i vertici. Colombo resta vice di Gros-Pietro

Le fondazioni azioniste di Intesa Sanpaolo hanno presentato la lista di candidati per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile che ufficializza la conferma dei vertici. La compagine è formata da Gian Maria Gros-Pietro, Paolo Andrea Colombo, Carlo Messina, Franco Ceruti, Paola Tagliavini, Liana Logiurato, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Francesca Masotti e, nella "sezione 2", Fabrizio Mosca, Milena Teresa Motta e Maria Cristina Zoppo.

La fondazioni hanno poi proposto che il board resti composto da 19 consiglieri e la conferma di Gros-Pietro come presidente, Colombo come vice e Messina come amministratore delegato.

Compagnia San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparo, Fondazione CariFirenze e Fondazione Carisbo hanno così voluto assicurare, tra le altre cose, "la continuità di composizione con la conferma di un numero significativo di consiglieri uscenti, nel proposito di assicurare la conservazione del patrimonio di esperienze, di integrazione e di capacità di contributo, conseguito dal consiglio nel mandato trascorso".

