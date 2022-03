Ippolita approda in Europa: a Milano uno spazio tra arte e alta gioielleria

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Da New York a Milano, il brand di alta gioielleria Ippolita approda in via Montenapoleone

È stato inaugurato a Milano, in via Montenapoleone 23, il primo spazio europeo di IPPOLITA, brand americano di alta gioielleria presente a New York in Madison Avenue, a Chicago in Michigan Avenue e in oltre 200 punti vendita negli Stati Uniti.

Fondato venti anni fa da Ippolita Rostagno, padre italiano e madre americana, IPPOLITA è un brand molto amato oltreoceano perché, come dice la designer, "i miei gioielli sono disegnati da una donna per le donne, sono le donne che li acquistano, per indossarli quotidianamente, interrompendo una tradizione che voleva fosse l'uomo a regalarli".

All’inaugurazione si sono avvicendati oltre trecentocinquanta ospiti, rappresentanti dei media, della tv, influencer, dell'economia e della finanza internazionali. Tra questi: l'attrice Randi Ingerman, Katerine e Francesco Mondadori, le influencer Ludovica Bonini, Marzia Peragine, Ludovica di Gresy, l'architetto Gianluca Geraci, l'inviato di Rai 2 Gilberto Savini, la giornalista Sandra Bonsanti, Marta Brivio Sforza e Carla Milesi.