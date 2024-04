Classifica Forbes, Ferrero l'italiano più ricco: 44 mld. Arnault imprendibile

Clicca sotto per leggere la classifica dei 10 uomini più ricchi del mondo e in Italia

Classifica Forbes, ci sono 265 nuovi miliardari nel mondo

Non ci sono stati grossi stravolgimenti nella classifica Forbes, quella che certifica i più ricchi al mondo. Il primato resta saldamente nelle mani di Bernard Arnault, Ceo di Lvmh, che si conferma il Paperon dei Paperoni con 233 miliardi di dollari. I miliardari sono 2.781 e in Italia il primato va a Giovanni Ferrero, la sua fortuna è stimata in 43,8 miliardi e nella classifica generale, occupa il 26° posto.

Il secondo italiano è il finanziere Andrea Pignataro con 27,5 miliardi (65° nel ranking planetario), seguito da Giorgio Armani con 11,3 miliardi (177° nel mondo). Alle spalle di Arnault nella classifica generale si registra un testa a testa. La seconda posizione è di Elon Musk (Tesla, Space X) con 195 miliardi, davanti a Jeff Bezos (Amazon) con 194. Al quarto posto in classifica si colloca Mark Zuckerberg (Meta) con 177 miliardi e al quinto Larry Ellison (Oracle) con 141.

Taylor Swift con 1,1 miliardi di dollari di patrimonio è entrata nella classifica dei miliardari di Forbes del 2024. È la prima musicista a entrare in classifica grazie ai guadagni provenienti esclusivamente dalla produzione musicale. In totale, sono 265 i nuovi miliardari in classifica.