Clessidra, acquisito il 100% delle luci Viabizzuno da 21 Invest

Viabizzuno passa di mano con la cessione del 100% delle quote al private equity Clessidra da parte del gruppo europeo 21 Invest

Il primario operatore nel mercato italiano del private equity Clessidra ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del controllo di Viabizzuno progettiamo la luce, altra eccellenza italiana nella produzione di illuminazione per case, musei, negozi e giardini. L'azienda bolognese ha una posizione consolidata anche all'estero, con trenta laboratori di luce in oltre 50 paese.

L'acquisizione è avvenuto attraverso il gruppo europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton che aveva acquisito l’azienda di illuminazione bolognese nel 2011. “Da allora, si legge nel comunicato, ha sostenuto il percorso di sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone il passaggio manageriale, con l’arrivo nel maggio del 2017 dell’attuale amministratore delegato Corrado Colli”.

“Con l’acquisizione di Viabizzuno, ha commentato Andrea Ottaviano, amministratore delegato di Clessidra Private Equity SGR, consolidiamo la nostra presenza all’interno del settore dell’illuminazione, un comparto caratterizzato da significative prospettive di crescita anche legate a una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico”. L'obiettivo del fondo è sostenere “ambiziosi” piani di sviluppo dell’azienda, sia nelle geografie fortemente presidiate (Europa) che in quelle a maggior potenziale (Usa, Asia).