Clima: Cingolani, "accelerare su decarbonizzazione". Sulle bollette...

Clima: Cingolani, accelerare su decarbonizzazione

Accelerare verso la decarbonizzazione e' obbligatorio" perch' la situazione "e' grave". A ribadirlo e' stato il ministro della trasnsizione ecologica Roberto Cingolani alla giornata conclusiva della PreCop26 di Milano. "I dati scientifici non posso mentire, sono ancora piu' importanti delle pressioni politiche", ha sostenuto, sottolineando come anche la Cina "ha dichiarato che non costruiranno piu' all'estero centrali a carbone. E' un primo passo"

Bollette: Cingolani, contiamo a fine 2022 prezzo ragionevole per il gas

"Per il terzo trimestre del 2022 pensiamo di ottenere un prezzo ragionevole per il gas", grazie a un assetamento della situazione internazionale. Lo ha sottolineato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, alla chiusura del pre Cop26 di Milano. Cingolani ha quindi spiegato che per quanto riguarda l'aumento delle bollette energetiche, l'80% e' dovuto al rincaro del prezzo di gas e petrolio e solo il 20% per gli interventi sull'anidride carbonica. "Non si puo' dire che la transizione ecologica stia facendo aumentare il costo dell'energia".

Clima: Cingolani, aiuti da tecnologia che sta evolvendo

L'obiettivo del 70% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030 e' raggiungibile anche perche' "la tecnologia sta evolvendo e in 5 anni dara' risultati". A sostenerlo e' stato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, chiudendo a Milano la PreCop 26 sul clima. "La nostra rotta resta uscire dai combustibili fossili - ha spiegato - Bisogna disincentivare dunque a investire in queste attivita'. Certo per un lasso di tempo le due modalita' conviveranno, ma il nostro obiettivo resta quello di completare l'uscita dal fossile"