Close to Media, entra in Ipo Community, rete di advisor di Borsa Italiana

Close to Media, agenzia specializzata nella comunicazione corporate e finanziaria, è entrata a far parte di Ipo Community, la nuova rete di advisor e intermediari partner ufficiali di Borsa Italiana, nata con l’obiettivo di creare un ecosistema integrato di specialisti del mercato di capitali che, attraverso le proprie competenze specifiche, possano supportare al meglio le imprese in tutte le fasi del processo di quotazione.

Per l’agenzia si tratta di un approdo naturale, considerata l’expertise acquisita nel corso degli anni nell’accompagnare le aziende a quotarsi sui diversi mercati di Borsa, da quello dedicato alle Pmi, Aim Italia, al mercato principale, MTA. I settori di appartenenza delle società seguite da Close to Media sono molto diversificati e rappresentano il miglior Made in Italy: dal settore food&beverage al design, dall’innovazione digitale alla più tradizionale manifattura, dal mondo assicurativo a quello bancario, e ancora le telecomunicazioni, l’healthcare, l’immobiliare e le società di servizi.

Alcune di queste società sono state seguite nel percorso di quotazione attraverso il meccanismo delle Spac come quella fondata da Vitaliano Borromeo, Marco Galateri di Genola e Giovanni denominata “The Spac”, o come “ISI-Industrial Stars of Italy” di Giovanni Cavallini e Attilio Arietti che ha avuto come azienda target la multinazionale Lu-Ve, o ancora “Glenalta Food” di Luca Giacometti. Ma anche “Galileo” la prima Spac per il mercato USA con target aziende italiane. Grazie alla sua capacità di affermarsi come agenzia finanziaria in crescita che segue clienti sempre più importanti, capace di trovare il proprio posizionamento in un mercato molto presidiato, Close To Media è stata nominata “Team of the Year Finance PR” ai FinanceCommunity Awards.

Nel 2019 è stata la prima agenzia italiana per numero di Ipo seguite. “Siamo felici di proseguire l’ormai consolidata collaborazione con Borsa Italiana e di entrare a far parte ufficialmente di questa nuova Community che riunisce operatori che operano secondo i migliori standard internazionali al fianco di Borsa” spiega Elisabetta Neuhoff, fondatrice e Ceo dell’agenzia. “Ormai sono decine le società che si affidano a noi, recentemente De’ Longhi Group e Cerved Group. Noi possiamo mettere a disposizione una struttura organizzata, strumenti e professionisti con grande esperienza. In questi momenti complessi è meglio poter contare su chi può fronteggiare ogni situazione. Le nostre competenze vanno dall’Investor Relations, all’ufficio stampa specializzato al digital strategico, alle relazioni istituzionali”.