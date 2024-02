Coca-Cola Spiced, la nuova bevanda che combina lampone e spezie piccanti

Coca Cola ha lanciato il suo ultimo asso nella manica: Coca Cola Spiced, una bevanda che mescola il gusto dolce e fruttato del lampone con un tocco di piccantezza. Il nuovo arrivato in casa Coca Cola punta a soddisfare le esigenze sempre più mutevoli del mercato delle bevande analcoliche negli Stati Uniti. Il debutto di questa nuova versione e della sua controparte senza zucchero (Coca-Cola Spiced Zero) avverrà il 19 febbraio, ma sarà disponibile solo negli Usa.

Non è solo un lancio occasionale ma una mossa strategica che segna il primo aggiornamento significativo alla linea di prodotti di Coca Cola in tre anni. Mentre l'azienda già vanta varianti di gusto come "Cherry" e "Vanilla", la nuova proposta si distingue per una combinazione alquanto inconsueta. Ma attenzione: Coca Cola Spiced non è destinata a essere una bevanda eccessivamente piccante. Al contrario, la sua firma sarà l'aroma distintivo del lampone, sottolineato da un sottile accenno di spezie.

Per quanto riguarda le spezie utilizzate nella ricetta, Coca-Cola mantiene un certo riserbo, non rivelando i dettagli esatti sulle varietà di spezie. Come consuetudine dell'azienda, il mistero è parte integrante della sua immagine di marca, e finora, l'ingrediente segreto che ha reso famosa la bevanda Coca-Cola è ancora avvolto nel mistero. Di solito, l'azienda impiega almeno un anno per sviluppare una nuova bevanda, ma per Coca-Cola Spiced ha impiegato soltanto sette settimane. Moin ha dichiarato che l'azienda spera di replicare questa velocità con i futuri prodotti: "I consumatori e il mercato si stanno muovendo più velocemente e noi dobbiamo essere più rapidi del mercato".

"Ci siamo resi conto che potrebbe essere un'opportunità per noi", ha dichiarato Shakir Moin, responsabile marketing nordamericano di Coca-Cola, in un'intervista con The Associated Press. Coca-Cola ha già tentato in passato di attrarre un pubblico più giovane. Nel 2022, ha lanciato Coca-Cola Creations, una serie di otto gusti di Coca-Cola in edizione limitata in lattine colorate, con l'aggiunta di diversi aromi alle sue bevande, tra cui cocco, fragola, anguria e altri. L'ultimo esempio è la Coca-Cola Happy Tears, una bevanda con aromi salini e minerali, che sarà venduta esclusivamente tramite TikTok il 17 febbraio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.