Cogne Acciai Speciali fa shopping negli Usa, acquisito Mannesmann Tubes

Acciaio, Cogne acciai speciali acquisisce Mannesmann Tubes

Firmato oggi l'accordo tra Cogne Acciai Speciali e Salzgitter, che conferma l'acquisizione di Mannesmann Stainless Tubes con societa' controllate e stabilimenti operativi in Germania, Francia, Italia e Stati Uniti.

Mannesmann Stainless Tubes produce e commercializza tubi senza saldatura in acciaio inossidabile e in lega di nichel, con una presenza globale e una base di Clienti di prim'ordine. Massimiliano Burelli, chief executive officer di Cogne Acciai Speciali, ha commentato: "L'accordo di oggi e' un passo straordinario verso la concretizzazione della nostra strategia, in quanto garantisce sia la verticalizzazione a valle che un'ulteriore saturazione dell'acciaieria di Aosta. Siamo onorati di portare a casa un team incredibilmente competente e motivato, con una lunga storia nell'industria siderurgica: la combinazione con la nostra Societa' materializzera' un effetto trasformativo”

“Questa operazione”, continua, “consentira' a Mannesmann Stainless Tubes di integrarsi strategicamente a monte e di diventare un attore ancora piu' affermato nel mercato globale. Prevediamo di completare il processo nei prossimi mesi. La transazione e' soggetta alle consuete condizioni di closing e alle approvazioni delle autorita' di regolamentazione in materia di concorrenza e assumera' la forma di un'operazione di acquisto di azioni".