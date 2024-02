Stellantis, boom di vendite a gennaio. "Con incentivi più Fiat 500e a Torino"

Auto: +15% vendite in Ue Stellantis a gennaio

In Ue il gruppo Stellantis a gennaio 2024 ha venduto 162.525 rispetto alle 141.302 di gennaio 2023 (+15%). Lo riferisce Acea aggiungendo che la quota di mercato sale al 19,1% dal 18,6% di un anno fa. Considerando l'area Eu+Efta+Uk, lo scorso mese Stellantis ha venduto 183.120 vetture (+16,9%), con la quota di mercato che sale al 18%.

Stellantis conferma Torino polo mobilità sostenibile

"Stellantis valuta positivamente l'incontro a Torino, ribadendo il sostegno a iniziative chiave a Mirafiori nell'ambito del piano Dare Forward 2030, con l'obiettivo di trasformare il sito in un polo innovativo per la mobilità sostenibile entro il 2038". Lo afferma l'azienda in una nota diffusa dopo l'incontro che si è svolto oggi a Torino, presso Palazzo civico. La delegazione aziendale era guidata da Davide Mele, responsabile Corporate Affairs di Stellantis Italia e Daniele Chiari, responsabile relazioni istituzionali di Stellantis Italia e Giuseppe Manca responsabile delle Risorse umane di Stellantis Italia.

Stellantis, con incentivi aumenteranno 500 prodotte a Mirafiori

"Con l'avvio del nuovo piano incentivi italiano c'è la possibilità di aumentare la produzione a Mirafiori della 500 elettrica, riportandola a numeri che gli spettano per il gioiello che è. Così come il futuro di questa iconica vettura elettrica, e le sue naturali evoluzioni che arriveranno nell'ambito del Piano strategico Dare Forward 2030, sarà sempre legato alla città di Torino che va considerata come la Casa della 500".