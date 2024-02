Stellantis punta alle auto elettriche cinesi low-cost per salvare Mirafiori

Leapmotor a Mirafiori per salvare la fabbrica? Stellantis ci pensa

Mirafiori guarda verso Oriente per sfuggire dall'incombente possibilità di chiusura. E arriva proprio dalla Cina il salvagente che potrebbe risollevare le sorti dello storico impianto auomobilistico torinese. Auto cinesi a Mirafiori? Tavares svela il suo asso nella manica, un piano che il portoghese aveva in serbo già da qualche tempo, quando aveva dichiarato: "In Stellantis abbiamo fatto una grande mossa strategica con la partnership con Leapmotor. Se avremo l’opportunità di produrre vetture di Leapmotor in Italia lo faremo".

E così, secondo quanto riportato da Automotive news, Stellantis valuta di produrre a Mirafiori 150 mila auto elettriche a basso costo del partner cinese Leapmotor a partire dal 2026. Perchè proprio Leapmotor? La scelta non è casuale ma deriva da un investimento di 1,5 miliardi attraverso il quale Stellantis ha ottenuto il 20% della società cinese specializzata in tecnologie di piattaforma per auto elettriche. Il gruppo italofrancese ha quindi siglato nei mesi scorsi una partnership con l'azienda che ha dato vita a Leapmotor International, con Stellantis che detiene il 51% delle quote e Leapmotor il 49%, sancendo così il controllo esclusivo sull'esportazione, la vendita e persino la produzione di veicoli elettrici urbani.

D'altro canto il cinese Leapmotor è pioniere nel settore delle elettriche e nel 2022 ha prodotto in Cina circa 111.000 veicoli elettrici urbani, corrispondenti al 73% delle aspettative di vendita, anche se con una perdita di circa 4.000 dollari per veicolo.

Leapmotor salverà Mirafiori? Al momento in termine di produzione di elettriche a Mirafiori si producono la 500 elettrica e le Maserati GranCabrio, GranTurismo e il suv Levante, la cui produzione sarà interrotta il 31 marzo. Per ora non ci sono indicazioni ufficiali sull'ipotesi Mirafiori, il cui futuro potrebbe essere riscritto in collaborazione con Leapmotor.