Coin, Ugo Turi nominato Amministratore delegato

Ugo Turi è il nuovo Amministratore delegato di Coin. Oggi, lunedì 20 febbraio 2023, il Cda del colosso made in Italy della grande distribuzione ha annunciato la nomina di del manager come Ad con effetto immediato. La sua nomina, segue quella a presidente di Marco Marchi, subentrato a inizio febbraio a Giorgio Rossi.

In carriera, Turi ha lavorato in società come Montedison e Fininvest. Come riporta Primaonline, già componente del CdA di Coin, con deleghe su diverse aree aziendali, nel nuovo ruolo ha il compito di guidare la società nell’attuazione e nel conseguimento degli obiettivi posti dal Piano Industriale.