Colussi acquisisce la maggioranza della tedesca Dr. Karg’s

Colussi ha acquisito la maggioranza di Dr. Karg’s, azienda produttrice di snack salutistici con sede a Schwabach, in Germania. Il valore dell’operazione non è stato reso noto. L’acquisizione consentirà alle due imprese di ampliare “le opportunità di crescita nel settore degli snack in ambito internazionale permettendo a Colussi di presidiare il mercato tedesco con una struttura produttiva consolidata”, fa sapere l’azienda. Inoltre, “Colussi potrà sfruttare la presenza consolidata nel mercato tedesco di Dr. Karg’s per introdurre i propri prodotti e marchi”. Gruppo Colussi, realtà imprenditoriale familiare italiana che opera nel settore alimentare, produce e distribuisce in circa 80 Paesi una gamma di prodotti da forno, pasta e cioccolato, in 12 diverse categorie merceologiche. Ad oggi l’export genera il 43% del valore della produzione, che nel 2023 si è attestata sui 409,2 milioni di euro.

“L’alleanza con Dr. Karg’s è per noi un’integrazione naturale, che si basa sulla nostra esperienza consolidata di decenni di partnership internazionali”, sottolinea Giacomo Colussi, CEO del gruppo. “Le nostre famiglie hanno fondato le proprie aziende su valori comuni e sulla ricerca dell’eccellenza, siamo lieti di unire le nostre forze per offrire ai nostri consumatori una scelta di prodotti ancora più ampia”.