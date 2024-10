Le Community Foundations di Fondazione Cariplo compiono 25 anni

Fondazione Cariplo, le 16 Community Foundations per la realizzazione di progetti utili alle comunità locali compiono 25 anni

Le fondazioni comunitarie di Fondazione Cariplo, nate col progetto Community Foundations, compiono 25 anni. Come riporta agenzianova.com, questo è il progetto più grande realizzato dall'associazione filantropica con un investimento complessivo di 539 milioni di euro (160 milioni a patrimonio, 377 milioni per Trasferimenti territoriali e cofinanziamenti vari, 2 milioni per servizi sostenuti da Cariplo).

Le 16 fondazioni di comunità attive sul territorio lombardo e nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola hanno raggiunto una patrimonializzazione complessiva di circa 294,5 milioni di euro nel 2023, sostenendo progetti sul territorio con un investimento di circa 36 milioni di euro per le organizzazioni non profit del territorio di riferimento.

“Le fondazioni di comunità sono giunte ad una fase di maturità, proprio come una persona, a 25 anni. Sono dotate di patrimoni importanti e sono ormai interlocutori riconosciuti”, ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo - Le persone, le istituzioni, le aziende sul territorio le conoscono e ripongono in esse ripongono fiducia, che è il fattore chiave per lavorare insieme. Hanno tra i membri degli organi e tra gli operatori e i collaboratori dei seri professionisti che uniscono a ciò che fanno un supplemento d’anima. Un mix vincente di managerialità e sensibilità".

Leggi anche: Fondazione Cariplo in India presenta il primo rapporto sulle disuguaglianze

"Fondazione Cariplo si affida a loro, consapevole di poter contare su una rete unica che arriva anche nei luoghi più remoti, in una logica di ascolto e risposta ai bisogni, anche di chi vive in quei paesini in cui spesso sembra esserci poco o nulla, e che invece hanno tesori di grande valore: la forza delle relazioni che muove il mondo e fa accadere le cose”, ha concluso Azzone.

Tra gli obiettivi delle fondazioni di comunità c'è quello di aggregare enti e risorse per realizzare iniziative a favore delle comunità locali promuovendo una partecipazione di cittadini, enti non profit e pubblici, aziende private. Inoltre agiscono come "mediatori filantropici" per raccogliere donazioni e stimolare progetti di interesse generale.