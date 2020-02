MD continua a crescere con la buona spesa: nel 2019 vendite a 2,7 miliardi

La Buona Spesa fa volare la crescita di MD: nel 2019 le vendite nette del gruppo si attestano a 2,75 miliardi di euro (+ 10% rispetto all’anno precedente), un andamento che dovrebbe essere confermato anche per il 2020, anno in cui la holding prevede un investimento di circa 250 milioni di euro per lo sviluppo. Confermato anche il piano di sviluppo per il 2020 con l’apertura di oltre 40 nuovi punti vendita a format (32 diretti e 10 affiliati) su tutto il territorio nazionale, con superfici da 1.500/2.000 mq, a cui continuerà ad affiancarsi la ristrutturazione di centinaia di filiali. Nei giorni scorsi l’inaugurazione di due nuovi punti vendita in Sicilia e Sardegna dove la presenza dell’insegna è già molto significativa. MD è la seconda insegna del settore discount a capitale italiano, la terza per fatturato, detenendo una quota del retail discount del 16%. Conta oggi 780 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. Il gruppo dà lavoro ad oltre 7000 dipendenti, con 550 nuove assunzioni previste nell’anno. MD è al secondo posto delle top migliori aziende campane in base alla recente ricerca di Pricewaterhouse-Coopers (Pwc). Se le vendite dei beni alimentari sono in lieve calo tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare della grande distribuzione, sia in valore sia in volume (-0,1%), sono invece i discount a registrare una variazione positiva con un +4,5%* medio su cui spicca la crescita del +10% di MD.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati -dichiara Patrizio Podini, fondatore e presidente del gruppo (nella foto tra Anna Campanile, responsabile Marketing, e Antonella Clerici)- che premia il nostro impegno quotidiano nell’offrire alla clientela prodotti di qualità a prezzo contenuto. Frutto di una strategia di investimento capillare su tutto il territorio nazionale che ci vede leader nel settore discount e ben radicati nei territori in cui investiamo. Un risultato cosi straordinario, però, non è solo il frutto di investimenti lungimiranti ma è un lavoro costante di tutta la squadra MD che ringrazio per l’impegno e per la condivisione dei nostri valori”.

La squadra MD si è ulteriormente rafforzata proprio in questi giorni con l’ingresso come direttore commerciale di Giuseppe Cantone, campano, con esperienze professionali sia nel mondo dell’industria che della distribuzione dove ha collaborato al progetto del Viaggiatore Goloso.