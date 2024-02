Concorrenza: Draghi utopistico, rivolgersi al mercato? Meglio le fideiussioni

Concorrenza Usa-Ue, Draghi chiede ai risparmiatori europei di investire sul continente

Mario Draghi dice che il divario fra l'economia Usa e quella dell'Europa è molto ampio, di conseguenza occorrerebbero 500 miliardi di euro (mezzo trilione) l'anno per più anni. Naturalmente non ho dati per confutare o appoggiare il ragionamento dell'ex Presidente della Bce, ma prendendo per buono l'importo e l'argomentazione, però sorge sempre la domanda venale: “Dove li prendiamo tutti questi trilioni di euro?”.

Draghi suggerisce di chiederli a chi ha disponibilità liquide e, se non ho capito male, direttamente ai risparmiatori. Ed ecco la domanda: in cambio di cosa? Anche avendo una grande apertura mentale come si pensa di coinvolgere i vari Stati europei drenando la liquidità dei risparmiatori? Con titoli di debito o altro? Supponiamo per ipotesi che ciò sia possibile e magari anche con qualcosa di appetibile l'enorme richiesta al mercato, per i prossimi 5 anni, raggiungerebbe la bellezza di 2.500.000.000.000 (2,5 trilioni di euro).

Abbiamo così tanto risparmio in circolazione? Ora supponiamo che Mario Draghi abbia una ricetta veramente interessante che produce reddito, posti di lavoro ed espansione economica, potendo così allinearsi al mercato Usa, chi governerà una rivoluzione di questa portata?

Ammesso poi che si usino dei parametri di moltiplicazione della velocità di circolazione della moneta, anche a solo due volte, se ne ricaverebbe 1 trilione l'anno che non è una cifra modesta e se poi la spalmiamo su un quinquennio l'importo diventa monstre.

Come scrivevo poc'anzi per il momento non ho modo di dubitare della ricetta di Draghi che a Gand in Belgio ha detto: “Illudersi che bastino i soldi pubblici dei singoli Stati, è comunque vano, perché 'non saranno mai sufficienti'". Draghi ha dato indicazioni chiare, sia pure sotto forma di interrogativi o suggerimenti: sui finanziamenti pubblici a livello nazionale, ha sottolineato che va valutato quanto “spazio fiscale” possa garantire il nuovo patto di stabilità ai singoli Paesi”.

Ebbene chiedere una cifra così ragguardevole al mercato mi pare un po' utopistico; indebitare l'Ue potrebbe portare ad una spirale senza fine, stampare denaro è possibile solamente se la Bce concorda con richieste ed obiettivi (ovviamente è necessario presentare il financial plannig), sarebbe necessario anche sciogliere tutti i lacci e lacciuoli che tutt'ora ostacolano una possibile elasticità di bilancio dei vari Stati.

E allora che fare? Si potrebbe ricorrere alla fideiussione bancaria o assicurativa che ha un costo molto più modesto che può variare da 0,20 all'1%, garantito da tutti gli Stati Europei, e per essere ancora più ottimisti diciamo che i ritorni economici e finanziari per la Ue dovrebbero coprire ampiamente il ”debito” contratto, sempre ammesso e concesso di trovare banche o compagnie di assicurazione disposte a coprirlo. Utopico? Non lo so, però momentaneamente non ho trovato altre alternative a basso costo e per questi enormi importi. Attendiamo ulteriori sviluppi e numeri per poter valutare serenamente come può evolversi questo ambizioso progetto.