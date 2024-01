Confindustria, le case in legno fanno ricco Emanuele Orsini

Sistem Costruzioni, rivelata la consistenza patrimoniale dell'azienda di Emanuele Orsini

La nascita di una nuova holding rivela la consistenza patrimoniale in meno di 10 milioni di euro di Sistem Costruzioni (Sc) srl, azienda di Castelvetro di Modena che dal 1978 opera nelle coperture e strutture in legno, ristrutturazioni e allestimenti e di cui è amministratore delegato Emanuele Orsini, attualmente fra l’altro vice presidente di Confindustria e in corsa per la presidenza.

Qualche settimana fa, infatti, a Modena davanti al notaio Ciro Paone si sono presentati Carlo Orsini (padre di Emanuele), Oscar Galassi, Claudio Cavazzuti, Carlo Alberto Messori e Orsini junior in quanto titolari rispettivamente del 25% ciascuno (Orsini senior, Galassi e Cavazzuti) mentre il 12,5% cadauno è di Messori e Orsini junior.

I cinque hanno quindi costituito la nuova Sc Holding conferendovi ciascuno pro-quota la partecipazione in Sc sulla base, come da norma, di apposita perizia che è stata redatta dalla commercialista Cecilia Andreoli. L’esperta ha adottato per la valutazione il metodo patrimoniale semplice confrontando col metodo dei multipli dell’ebitda.

Il patrimonio netto è salito dagli 8,4 milioni di euro del 2021 agli 11 milioni dell’agosto scorso e ciò ha portato a individuare il valore del 100% del capitale in 9,3 milioni mentre mediante il metodo dei multipli dell’ebitda l’esperta è arrivata a un valore di 7,6 milioni.

La perizia redatta dalla Andreoli è così arrivata a un valore intermedio fissato in 8,45 milioni per l’intero 100% dell’azienda (con ricavi nel 2022 per 32,8 milioni e un utile di 1,6 milioni) guidata e posseduta in parte dal candidato alla successione a Carlo Bonomi.