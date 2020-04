Congedo parentale esteso: ecco fino a quando e come prendere i soldi dall'Inps

I lavoratori con i figli a casa potranno utilizzare il congedo parentale previsto dal decreto Cura Italia fino al 13 aprile. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio della direttrice generale Gabriella De Michele. "Alla luce del Dpcm del 1 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo". L'articolo 23 del decreto-legge Cura Italia - spiega De Michele - ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attivita' scolastiche, che puo' essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione e', inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.