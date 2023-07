Consip, a giugno sono 59 le gare per supportare i progetti PNNR per le PA

Consip, al 30 giugno sono 59 le gare realizzate (valore bandito pari a 19,4 mld/€) per supportare i progetti PNRR delle PA

Al 30 giugno 2023, sono 59 - per un valore di 19,4 mld/€ (e un totale di 248 lotti) - le gare realizzate da Consip per garantire alle PA contratti di acquisto funzionali anche ai progetti PNRR. Sono tutte iniziative che recepiscono nella documentazione di gara o nella fase post gara i requisiti DNSH (Do No Significant Harm - in materia di impatto ambientale) e quelli previsti dall’art.47 del DL 77/2021 (tutela della parità di genere).

Per quanto riguarda i settori, 40 iniziative (su 59 totali) si concentrano nel settore ICT (servizi per l’adozione del cloud, per la sanità digitale, ma anche hardware e software), 13 sono realizzate in ambito Sanità (per il rinnovo del parco apparecchiature di diagnostica), 6 riguardano il settore Mobility (autobus e veicoli a basso impatto ambientale).

A seguito di queste gare, sono già stati attivati 45 contratti per un valore di 14,6 mld/€ (e un totale di 171 lotti). Il valore residuo dei contratti attualmente disponibile è di oltre 8 mld/€.