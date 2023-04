Consob, la destra piazza la sorella di Alemanno. Gabriella nominata dirigente

Consob, la doppia nomina decisa dalla premier Meloni

Il governo continua a litigare sulle nomine, ma su qualche poltrona la maggioranza ha trovato un accordo, ad esempio sui nuovi vertici della Consob. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina di Gabriella Alemanno, sorella dell'ex sindaco di Roma Gianni e di Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per Cornelli - riporta il Sole 24 Ore - si tratta di un ritorno in Consob, dove sotto la presidenza di Lamberto Cardia ha assunto la responsabilità dell’analisi finanziaria e ha seguito le maggiori operazioni di finanza straordinaria. Cornelli arriva dall'Abi dove ricopriva la carica di responsabile delle relazioni istituzionali in Italia e in Europa. Gabriella Alemanno, sorella dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è ex direttore generale Agenzia delle entrate sezione Campania. Laureata in Giurisprudenza, in passato ha lavorato come docente anche presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza. È attualmente membro del consiglio di amministrazione di Ita Airways.