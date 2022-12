Contanti? Adesso si paga (e si firma) con la voce: il brevetto VOICEME

VOICEME ottiene il brevetto per identificazione (VoiceKey), pagamento (VoicePay) e firma legale (VoiceSign) attraverso la voce



L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha attestato il carattere innovativo delle soluzioni tecnologiche di VOICEME, società nata all’interno della fabbrica italiana di startup FoolFarm S.p.A., fondata nel 2020 da Andrea Cinelli, concedendo alla società il brevetto per il metodo di autenticazione, pagamento e firma digitale degli utenti attraverso l’utilizzo della propria voce.

Il brevetto consente a VOICEME di poter proteggere la propria tecnologia, innovativa e rivoluzionaria, che si appresta a cambiare il modo e le abitudini attraverso le quali le persone potranno identificarsi, pagare e firmare utilizzando l’interfaccia più naturale di sempre: la voce.

VOICEME, infatti, consente dopo aver effettuato una semplice procedura di on-boarding, di creare una password vocale (VoiceKey) capace di autenticare una persona con un alto livello di sicurezza, superiore anche ai tradizionali sistemi di identificazione biometrici basati sulla rilevazione del volto e rispettando la completa privacy del cliente.

VOICEME con la propria tecnologia consentirà di effettuare, inoltre, il pagamento di beni e servizi grazie all’integrazione con i principali provider di sistemi di pagamento, creando una propria carta di credito “vocale” (VoicePay). Basterà recarsi in un negozio e semplicemente autenticarsi con il proprio smartphone per completare in pochi secondi il pagamento. Infine, grazie all’integrazione con i principali sistemi di firma digitale, VOICEME consentirà di firmare (elettronica, digitale e avanzata) legalmente contratti con la propria Voce (VoiceSign).

Già nei prossimi mesi VOICEME procederà all’integrazione con i principali sistemi di identificazione SPID per consentire alle persone, anche quelle meno digitalizzate, di potersi identificazione senza la necessità di un documento identificativo, semplicemente con la propria voce.

La startup, dopo neanche un anno di vita, ha già scalato il mercato acquisendo importanti clienti ed è stata selezionata a novembre dal famoso incubatore americano Plug&Play, tra le migliori startup europee; presentata nella Silicon Valley poche settimane fa, al momento, sta effettuando un Round di Seed ad una pre-money di 6 milioni di euro.

Il rilascio del brevetto consentirà a VOICEME di proteggere a livello nazionale ed internazionale la propria soluzione tecnologica riducendo la competizione ed incrementando il valore del proprio asset; questo è stato reso possibile grazie anche al supporto di Bugnion S.p.A., dello Studio Legale Marzo & Associati e del team di FoolFarm S.p.A.

VOICEME nasce nel Venture Builder FoolFarm S.p.A., fondato da Andrea Cinelli nel 2020 come “Startup Studio” focalizzato sul segmento SaaS Deep-Tech ed in particolare sull’Intelligenza Artificiale, Blockchain e Cybersecurity.

FoolFarm, attraverso VOICEME, consolida la propria leadership nel segmento del Venture Building avendo creato, dal suo avvio , oltre 11 milioni di euro di asset con il lancio sul mercato di nuove Startup in ambito Deep-Tech. FoolFarm, rispetto agli incubatori di imprese esistenti, crea imprese da idee di successo e le porta sul mercato seguendo un processo industriale di crescita e sviluppo della durata di 36 mesi denominato BeFool.

Il modello di business di FoolFarm è tra i primi al mondo ad unire il Venture Building - ossia la creazione, il lancio e il finanziamento di startup a partire dalle idee e dai progetti selezionati - al Corporate Venture Building, posizionando FoolFarm come centro di innovazione esterno per le imprese, che crea e co-fonda startup “di servizio” sulla base delle esigenze e richieste specifiche delle imprese stesse.

“Il riconoscimento del brevetto delle tecnologie VoiceKey, VoicePay e VoiceSign della Startup VOICEME consolida il valore di questa startup che ha già attratto estimatori ed investitori da tutto il mondo dopo poco più di 12 mesi di vita.” - commenta Andrea Cinelli, Ceo & Founder di FoolFarm Spa “ VOICEME, grazie al proprio brevetto, potrà seriamente puntare a diventare il leader dei nuovi modelli di identificazione, pagamento e firma del futuro che saranno basati sull’interfaccia più naturale dell’ essere umano, la propria voce.”

“Sono felice della concessione ricevuta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il brevetto che utilizza la tecnologia su cui è basata VOICEME ci consente oggi di acquisire ulteriore forza per affermare la nostra posizione di leader nei sistemi di autenticazione, pagamento e firma basati sulla voce, l’interfaccia con cui interagiremo sempre di più nei confronti di oggetti pensanti basati su AI (come ad es. robot, droni..) e cambiando definitivamente le modalità di interazione uomo-macchina rendendole naturali e più efficaci di sistemi basati su video e telecamere. La voce è l’interfaccia più semplice per comunicare” conclude Mauro Ferri, CEO di VOICEME