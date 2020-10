Conte ora è deciso, niente lockdown. Rumors

Giuseppe Conte non vuol sentire parlare di lockdown. Non ora. Perché sono in tanti, fra Palazzo Chigi e via XX settembre, a tenere in allerta Conte, dicono i rumors.

È anche per questa ragione, scrive oggi Repubblica, oltre che per il timore di perdere consensi, che Giuseppe Conte adesso non vuole sentir parlare di lockdown generalizzati che, nel nuovo contesto, sarebbero una mazzata per il comparto produttivo e ritarderebbero (o comprometterebbero) l’uscita dalla crisi.

È uno spettro da allontanare con forza: "Stiamo lavorando per tutelare la salute e l’economia, dobbiamo assecondare questa ripresa perché si possa confermare anche nell’ultimo trimestre", dice Conte ai suoi, come racconta Repubblica.

Una strategia che, spiega il premier, si incentra sull’utilizzo di precauzioni e misure di contorno per contenere la curva che obiettivamente è preoccupante .Ma nessuno, negli ambienti di governo, può oggi scommettere sul fatto che i provvedimenti del Dpcm appena firmato siano sufficienti. Anzi, c’è un’ala dell’esecutivo che rimane convinta che le misure adottate siano troppo soft e potrebbero non dare la sterzata necessaria ai numeri in incremento della pandemia.