Manovra, 75% delle risorse contro il caro bollette. Bonus pensioni-Amazon Tax

Dalle pensioni alle bollette fino alla web green tax: che cosa ci sarà nella manovra del governo

Il governo sta iniziando a lavorare sulla manovra. E diversi giornali anticipano alcuni dei contenuti della prossima legge di bilancio. A partire dal Corriere della Sera. Secondo cui "il governo starebbe ipotizzando un meccanismo per incentivare la permanenza al lavoro degli over 63: un sistema di sgravi contributivi a favore del lavoratore (che beneficerebbe quindi un netto più alto), in modo da spingerlo a rinviare l’andata in pensione".

Le risorse, continua il Corriere della Sera, "verrebbero utilizzate per circa il 75%, dunque tra i 15 e i 16 miliardi, per calmierare le bollette di luce e gas perfamiglie imprese e per altre misure contro il caro energia, sulla scia di quanto già fatto perl’ultimo trimestre dell’anno con il decreto AiutiTer, l’ultimo varato dal governo Draghi, che ha mobilitato risorse per 14,5 miliardi proseguendo nell’azzeramento degli oneri di sistema, per il credito d’imposta alle aziende calcolato sul differenziale di spesa per l’energia".

Tornando alle pensioni, "altri 5 miliardi circa verrebbero utilizzati sia per prorogare le misure di flessibilità in uscita sulle pensioni, in scadenza il 31 dicembre — quota 102, Opzione donna e Ape sociale — sia per alcuni vessilli programmatici dell’attuale maggioranza come la flat tax con un’aliquota agevolata al 15% per le partite Iva fino 100 mila euro di ricavi e/o sui redditi in più dichiarati rispetto al triennio precedente (tassa piatta incrementale)".

Secondo la Stampa "ci sarà anche una tassa verde per le grandi società di distribuzione (leggasi Amazon) che utilizzano mezzi inquinanti per la consegna della merce acquistata". Ne parla anche il Messaggero, che parla di "web green tax: l'ipotesi è introdurre un prelievo a carico delle piattaforme di commercio elettronico. La tassa scatterebbe per le consegne a domicilio effettuate con mezzi inquinanti. Tutti da definire i dettagli e le modalità di attuazione".