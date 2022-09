Contro il caro gas e la speculazione l'Europa deve trovare una risposta unita

Il prezzo del gas è oltre la speculazione: basta campagna elettorale permanente

La Russia ha comunicato di avere chiuso i rubinetti del gas al Nord Stream 1. La notizia non ci sorprende più di tanto per il semplice motivo che a forza di gridare al lupo al lupo ecco che il lupo arriva. Cosa significa per il mercato del gas al TTF (Title Transfer Facility)? Tecnicamente avrebbe un “delisting” del gas e quindi la sua quotazione su questo mercato non avrebbe senso. Domande agli “europei” olandesi: per favore è possibile allineare il mercato del gas del TTF a quello di Londra e New York? Vogliamo veramente aiutare tutti i Paesi membri o come al solito ognuno per sé e Europa per tutti, quando fa comodo? Nel momento in cui scrivo il future del gas naturale Ottobre 2022 (NGV) è di $ 8,574 mentre al TTF la quotazione è di € 220 ovviamente le quotazioni sono su quantitativi diversi (al Ttf si quotano Mwh, mentre il future del gas naturale valuta gli mmbtu, circa un terzo del volume del Mw), ma ciò non toglie che c’è una sproporzione notevole. Qualcuno pensa che sia il gioco dei Monopoli?

In Italia siamo in piena campagna elettorale e tutti i Partiti dicono che non è logico mettere in ginocchio il sistema economico-finanziario delle aziende e delle famiglie, però voglio ricordare alle formazioni politiche che al Parlamento Europeo hanno tutti una rappresentanza e non fa differenza alcuna, se unanimemente siamo d’accordo, che stiamo camminando sui carboni ardenti ed alle porte dell’inverno. I nostri europarlamentari non devono solo occuparsi se la “fritturina mista” è misurabile “devono” agire immantinente per uscire da questo cul de sac e sappiamo benissimo che lo si può fare! Lo scopo dei Fondatori dell’Europa è stato quello di parlare una sola “lingua”, cioè senza campanilismi, non è che abbiamo perso questo credo?