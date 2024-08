Coop, ritirato un integratore contaminato: lo usiamo tutti. Attenzione anche a un lotto di würstel della Lidl

Coop, come riporta il Fatto Alimentare, ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto dell’integratore alimentare Massigen Pronto Recupero zero zuccheri a marchio Marco Viti Farmaceutici.

La ragione indicata è la possibile presenza di tracce di un contaminante non specificato. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 18 bustine con il numero di lotto 4190. La catena fa sapere che il provvedimento di richiamo dell’integratore interessa solo alcuni corner Coop: si raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Ma non è tutto. Il Fatto Alimentare, infatti, scrive anche di un altro prodotto sul quale fare molta attenzione. Il Ministero ha diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di würstel Servelade affumicati a marchio Dulano di Lidl. La ragione indicata nell’avviso è la potenziale presenza degli allergeni latte e uova. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 0009274001 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/09/2024.

L’azienda Recla Spa ha prodotto i würstel richiamati per Lidl Italia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova nella Zona Produttiva 2, a Silandro, nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione IT 621 L CE).

In via cautelativa, Lidl raccomanda alle persone allergiche alle proteine di latte e uova di non consumare i würstel con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicato e a restituirlo al punto vendita Lidl per il rimborso.