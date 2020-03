Coronavirus, Atlantia dona 5 milioni di euro

Atlantia donerà 5 milioni di euro per supportare attività di contrasto al Coronavirus e avviare nuovi progetti di diagnosi, assistenza e ricerca sanitaria.

Atlantia donerà 5 milioni di euro a fronte dell’emergenza causata dal Covid19. La donazione, come annunciato in un comunicato stampa ufficiale, farà da supporto allo sviluppo di progetti di ricerca, diagnosi e assistenza sanitaria per i cittadini che hanno contratto il virus e alle associazioni umanitarie nei confronti delle fasce più deboli della popolazione.

Numerosi i progetti e le attività che saranno oggetto di un immediato finanziamento. Atlantia metterà a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile l’importo di 2 milioni di euro, finalizzato all’acquisto urgente di materiale necessario per la gestione dell’emergenza sanitaria. Le risorse serviranno a mettere a disposizione della popolazione respiratori e ventilatori polmonari, dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, guanti), strumenti per l’allestimento di sale di rianimazione, presìdi medico chirurgici per la sanificazione degli ambienti, bombole d’ossigeno. Le strutture di Atlantia e delle sue società controllate collaboreranno attivamente con la Protezione Civile allo scopo di rendere il più possibile veloce l’acquisizione del materiale sanitario.

Inoltre, il management del Gruppo Atlantia (che comprende aziende come Aeroporti di Roma, Telepass, Autostrade per l’Italia) ha attivato una raccolta fondi, che saranno reperiti tramite la donazione di ferie non godute. L’importo raccolto sarà raddoppiato dalle società di appartenenza e le ulteriori risorse saranno sempre donate alla Protezione Civile.

Atlantia consentirà inoltre la realizzazione del nuovo laboratorio diagnostico specializzato in Covid19 del Policlinico San Martino di Genova con un contributo di 1,2 milioni di euro: l’istituto sta infatti realizzando un nuovo laboratorio dedicato alla diagnosi del Coronavirus, utilizzando strumenti di analisi robottizzati e con una equipe medica specializzata. Il laboratorio avvierà le attività nei prossimi giorni e, una volta a regime, potrà effettuare circa 1000 tamponi ogni giorno. Superata l’emergenza, il laboratorio proseguirà le sue attività, specializzandosi nella diagnosi di malattie infettive e causate da agenti altamente patogeni. In aggiunta, la società controllata Autostrade per l’Italia donerà alla Regione Liguria 100.000 mascherine, suddivise tra chirurgiche e tipologia FPP2, così da fornire un contributo alla riduzione del contagio tra la popolazione.

A beneficiare del supporto di Atlantia sarà anche il Policlinico Gemelli di Roma: l'Ospedale romano sta sviluppando un laboratorio di Intelligenza Artificiale dedicato alla ricerca medica e, attraverso le risorse messe a disposizione da Atlantia, pari a 1 milione di euro, il laboratorio potrà sviluppare in tempi rapidi una piattaforma che, basandosi sull’elaborazione dei dati diagnostici del Covid19, sarà in grado di accorciare i tempi di diagnosi, ridurre i tempi di screening, creare sistemi automatici (BOT) in grado di facilitare e ottimizzare il percorso diagnostico. La piattaforma gestirà anche algoritmi di tipo “predittivo”, che consentiranno di individuare in anticipo pazienti con alta probabilità di sviluppare complicazioni gravi da Covid19, segnalando correlazioni non ancora note fra i risultati di diversi esami clinici comunemente prescritti. Questo sistema sarà in continuo aggiornamento, e migliorerà progressivamente il suo potere predittivo con l’acquisizione di dati provenienti anche da dispositivi remoti. Una volta terminata l’emergenza Coronavirus, la piattaforma proseguirà la propria attività di analisi nel campo predittivo, rappresentando un passo strategico nell’evoluzione dei paradigmi di cura progettati dal Policlinico Gemelli per il prossimo futuro.

Sempre a Roma, Atlantia, in collaborazione con la Regione Lazio, supporterà la realizzazione del “Covid Hospital” del Policlinico di Tor Vergata, dove saranno ospitati circa 80 malati di Covid19. Il contributo di 500mila euro sarà impiegato per finanziare una parte dei lavori di ristrutturazione degli ambienti e per l’acquisto delle attrezzature mediche necessarie.

Infine, Atlantia ha annunciato l'intenzione di contribuire alle attività caritatevoli della Comunità di Sant'Egidio, mettendo a disposizione l’importo di 300mila euro, che consentirà di acquistare derrate alimentari, mascherine, prodotti igienizzanti, guanti mono-uso.