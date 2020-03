Coronavirus, Cirque du Soleil sull'orlo del fallimento:5mila dipendenti a casa

Coronavirus, Cirque du Soleil rischia il fallimento

Cirque du Soleil potrebbe presentare istanza di fallimento dopo che il virus ha provocato la sospensione degli eventi dal vivo, come riferisce Reuters e come riporta Be Beez. Il produttore di spettacoli Big Top con sede in Quebec stava già camminando su una corda tesa finanziaria. Il Cirque du Soleil ha licenziato quasi tutto il suo personale: 4.900 dipendenti e ha circa 130 milioni di dollari in contanti e linee di credito, secondo Moody’s. Ma potrebbe essere necessario spendere circa 165 milioni di dollari quest’anno per rimborsi di biglietti e simili. Il bilancio del Cirque è appesantito da un debito di 950 milioni di dollari, pari a 7,3 volte l’ebitda del 2019, originato dal buyout del 2015 da parte di TPG Capital, che controlla il 55% del capitale, al fianco della Caisse de dépôt et placement du Québec, che aveva raddoppiato la sua partecipazione al 20% giusto il mese scorso.