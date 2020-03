Coronavirus, congelati i dividendi delle banche.Pioggia di vendite sul mercato

Il congelamento del dividendo, oltre 5,6 miliardi di monte cedole, causa emergenza coronavirus fino al prossimo autunno mette in fuga il mercato dalle banche. UniCredit, Banca Generali e Mediolanum lo hanno già annunciato alla comunità finanziaria. Banca Intesa, che aveva deliberato un payout ratio dell’80%, lo ha messo all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione di domani. Tutti titoli finiti in una giornata moderatamente positiva immediatamente nel mirino delle vendite degli investitori.



Il capo della vigilanza europea, Andrea Enria

A Piazza Affari, la banca guidata da Jean Pierre Mustier, Banca Mediolanum e Banca Generali cedono infatti rispettivamente il 4,8%, il 5,7% e il 3,4% e Intesa-Sanpaolo, finita con il gruppo di piazza Gae Aulenti dopo il suono della campanella in asta di volatilità, sfiora una perdita del 7%. Mediobanca cede oltre il 6%. Lo Stoxx europeo di settore lascia sul terreno oltre il 3%.

Con una mossa senza precedenti venerdì la Bce (richiesta reiterata anche dalla Banca d’Italia per gli istituti sotto la sua supervisione) ha raccomandato a tutte le banche (sistemiche e non) di non pagare dividendi e/o buyback “almeno” fino al primo ottobre 2020. Moral suasion che per i gruppi europei vale complessivamente 30 miliardi di capitale da trattenere in cassa per sostenere i prestiti alle famiglie e alle imprese e fronteggiare il nuovo flusso di accantonamenti in vista dell’aumento dei non performing loans dopo lo stop da lockdown dell’economia che alimenterà la recessione nei prossimi trimestri. Un invito giunto dopo che la European banking federation (Ebf) presieduta proprio da Mustier non ha trovato una posizione comune sui dividendi a valere sui conti 2019, lasciando ai singoli istituti la decisione se pagarli o differirli.





Secondo Equita, la decisione dell’Eurotower, “in parte scontata (tutti i titoli avevano un dividend yield maggiore del 7%), è negativa perché le banche (e quindi gli azionisti) subiscono la decisione a differenza delle altre società in cui il consiglio di amministrazione ha deciso di non pagare e si applica a tutte le banche senza tener conto di elementi specifici di ogni azienda”.

Inoltre, “conferma la gravità della situazione, perché mai un regolatore si era spinto a chiedere di cancellare i dividendi”. Gli analisti della Sim si spingono a dire che “non si tratta di una sospensione dei dividendi ma di una cancellazione tout court che rende quasi impossibile pagare le cedole nel 2020: gli utili verranno destinati a riserve e, se venisse eliminato lo stop alla distribuzione, le banche dovrebbero chiedere autorizzazione per distribuirle con ridotte probabilità di successo”.





Tanto che UniCredit ha deciso di concedere finanziamenti a tasso zero alle fondazioni italiane azioniste (occhi sulle decisioni di Intesa domani, che ha nel capitale le big Compagnia Sanpaolo e Cariplo, ma problema che si presenterà anche per Ubi Banca, Banco Bpm e Bper) fino all'ammontare del dovuto per non pregiudicare le erogazioni sul 2020 in un momento molto difficile per i territori di appartenenza (complessivamente mancheranno agli enti azionisti un monte dividendi di 652 milioni di euro).

E l'anno prossimo? Secondo Equita nel 2021 la distribuzione di dividendi dipenderà dalla capacità di generare utile sul 2020: “Intesa-Sanpaolo grazie ad una redditività superiore oltre che ai 910 milioni di plusvalenza su Nexi, Mediobanca e Credem sono le banche in grado di ripristinare più rapidamente la dividend policy”.

Sempre secondo gli analisti di Equita, includendo la maggior flessibilità di capitale garantita dalla Bce, “le banche al 2021 hanno a disposizione fino a 59 miliardi di capitale extra che consentono di fronteggiare la generazione di 145 miliardi di nuovi crediti problematici, vale a dire oltre due volte lo stock attuale e pari a un default rate (11%), due volte sopra i picchi di 2008 e 2009".

@andreadeugeni