Coronavirus. Banche, Crédit Agricole cancella i dividendi 2019

La Crédit Agricole non pagherà i dividendi fino almeno al primo ottobre

Anche la banca francese Crédit Agricole annuncia la cancellazione dei dividendi per il 2019, seguendo l'esempio di numerose altre banche francesi, tra tra cui la francese Société Générale, dopo che la Bce ha chiesto alle banche del vecchio Continente di non pagare dividendi o di riacquistare azioni durante la pandemia di coronavirus. La BCE vuole che le banche aumentino la loro capacità di assorbire le perdite e di sostenere l'economia mentre l'Eurozona si prepara per un forte rallentamento economico causato dalla pandemia. Per questo motivo, ha chiesto alle banche di non pagare dividendi per il 2019 e il 2020 almeno fino al primo ottobre, aggiungendo che i finanziatori dovrebbero anche evitare i riacquisti.

La banca francese dovrà presentare nuove linee guida per gli azionisti

La scadenza di ottobre è incompatibile con le leggi francesi, in base alle quali i dividendi devono essere pagati entro la fine di settembre, ha dichiarato Crédit Agricole. La banca presenterà nuove linee guida per i rendimenti degli azionisti nella seconda parte dell'anno. Questi potranno includere un dividendo provvisorio o eccezionale. L'annullamento del dividendo dello scorso anno aumenterà il coefficiente patrimoniale di Crédit Agricole SA di 60 punti base.