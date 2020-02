Coronavirus, misure per la zona rossa. Sospesi versamenti cartelle fino 30/4

Coronavirus, Gualtieri: "Oggi dl, altro prossima settimana"

Il Consiglio dei ministri si appresta a varare un decreto per far fronte all'emergenza Coronavirus per dare un segnale concreto di sostegno alle popolazioni ciìolpite e a questo decreto ne seguirà un altro la prossima settimane con ulteriori misure. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, parlando ai giornalisti prima dell'inizio del Cdm. "Con questo decreto - ha detto - completiamo la sospensione di tutti i tributi, adempimenti, bollette degli 11 comuni colpiti dal virus, la cosiddetta zona rossa, potenziamo gli strumenti di cassa integrazione e sostegno al reddito per lavoratori sia dipendenti che autonomi dei comuni e delle tre regioni" coinvolte. Il governo darà un "sostegno al turismo attraverso una sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per tutte le imprese del settore". Inoltre, agevolerà "l'accesso al fondo di garanzia per le piccole imprese per garantire più liquidità a imprese in difficoltà" Ed ancora, con il decreto "saranno stanziate risorse per il sostegno all'export e introdotta una serie di altre misure più dettagliate. "Con questo primo pacchetto realizzato in tempi record - ha sottolineato - siamo in grado di dare una prima risposta concreta".

Il secondo decreto - ha sottolineato Gualtieri conterrà degli stanziamenti per delle misure di sostegno sia ai territori colpiti ma anche ai settori produttivi che risentono delle conseguenze economcihe di questa crisi che il Paese deve affrontare con determinazione, unità, serietà e anche con fiducia. Il Paese può andare avanti, l'economia può e deve ripartire e deve essere sostenuta".

Coronavirus:Gualtieri,stop nazionale scadenze solo per alberghi

"La sospensione integrale dei pagamenti fiscali non e' idea saggia e utile. Noi ci concentriamo sulle cose serie che hanno un impatto proporzionato agli effetti economici del virus". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in sala stampa a Palazzo Chigi rispondendo a Matteo Salvini. Gualtieri chiarisce che ci sarà la sospensione dei pagamenti negli 11 comuni della 'zona rossa' fino al 30 aprile. La sospensione dei pagamenti su tutto il territorio nazionale varrà solo per il settore alberghiero.

Coronavirus: Gualtieri, 'risorse necessarie a Ssn garantite e assicurate'

Il governo "sostiene il Sistema sanitario nazionale, abbiamo fatto bene a non fare tagli ma ad aumentare le risorse in legge di bilancio. Naturalmente monitoriamo i bisogni in base all'evoluzione" dell'emergenza Coronavirus. Ma il Ssn "è una priorità e tutte le risorse necessarie saranno garantite e assicurate". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dichiarando in sala stampa a Palazzo Chigi prima del Cdm.

Coronavirus: sospesi pagamenti alberghi in tutta Italia

"Sul turismo c'e' la sospensioneper tutto il settore alberghiero italiano dei pagamenti dei contributiprevidenziali e delle ritenute fiscali perche' quel settore ha subito esta subendo delle cancellazioni quindi dovevamo dare una rispostaimmediata, anche dal punto di vista della liquidita'. Ma questo nonesaurisce le misure che vareremo sul settore del turismo". Lo afferma ilministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, conversando con i giornalistiprima del Cdm.

Coronavirus: Gualtieri, per secondo dl avremo risorse adeguate

Per il secondo decreto di rilancio dell'economia, dopo il primo provvedimento che si appresta a varare il Consiglio dei ministri, saranno stanziate risorse adeguate. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri parlando con i giornalisti a palazzo Chigi. "Questo primo decreto - ha precisato -è un provvedimento in larga parte basato su una proroga dei termini dei versamenti e lo abbiamo potuto varare subito perchè non richiedeva stanziamenti aggiuntivi; le risorse stanziate sono quelle che erano disponibili, che hanno natura tecnica diversa da quelle di parte corrente che saranno stanziate per il secondo decreto". "Stanzieremo risorse adeguate per gli interventi di rilancio e sostegno all'economia", ha garantito Gualtieri. "Abbiamo lavorato a tappe forzate per produrre un testo abbastanza ampio", ha fatto notare e col secondo che sarà completato con un dialogo con le forze sociali e produttive e con i territori, sarannostanziate risorse "adeguate" per sostenere il rilancio economico.

Coronavirus: tutte le misure del decreto legge per la zona rossa

Sono diverse le misure contenute nella bozza del decreto legge sull'emergenza coronavirus all'esame del Consiglio dei ministri di questa sera, di cui "Agenzia Nova" e' entrata in possesso. Vengono, prima di tutto, sospesi i termini di versamento delle cartelle esattoriali. "Con riferimento alle entrate non tributarie e nei confronti delle persone fisiche - si legge nel testo - che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nel territorio dei comuni della zona rossa sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, per le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e per gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi". I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioe' entro il 31 maggio 2020.

Il documento segnala, poi, che "l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica dell'acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio". Viene, inoltre, contemplata "la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni interessati. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, e' esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi, mentre e' possibile il ricorso alla rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Tale differimento, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Come anticipa ancora l'Agenzia Nova, la bozza del decreto legge introduce "procedure semplificate per presentare istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa presso unita' produttive site nei comuni individuati, ovverosia senza necessita', per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale". Si prevede la cassa integrazione in deroga pure per i lavoratori del settore agricolo. Viene riconosciuta un'indennita' mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi - ed in ogni modo parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa - a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti. Viene rifinanziato per 50 milioni di euro, nel 2020, il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese in modo da far fronte ai maggiori oneri per le garanzie, gratuite, a favore delle Pmi coinvolte nell'emergenza. Potranno accedervi gratuitamente anche le piccole e medie imprese che non hanno sede nella cosiddetta zona rossa, ma in zone limitrofe o appartenenti "ad una filiera particolarmente colpita".

C'e' una misura anche per salvare lo stipendio dei dipendenti pubblici: la bozza prevede che "per i periodi di assenza per malattia" legati al Covid-2019, non verra' infatti applicata "la decurtazione del trattamento economico accessorio". Il provvedimento intende infine mettere a disposizione del comparto pubblico un numero di tablet e personal computer che consenta "lo svolgimento del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere il diffondersi del virus".