Coronavirus, economia Usa flop.Cresce più quella europea, non accadeva dal '92

Il Coronavirus ha stravolto il mondo. Non solo per gli effetti devastanti della malattia, ma anche per la crescita economica. Per la prima volta dal 1992 - riporta l'agenzia Bloomberg - l'Europa cresce più degli Stati Uniti. Le ultime posizioni di isolamento commerciale prese dal presidente statunitense Donald Trump e di converso “unitarie” dell’Ue, o il modo in cui si è affrontata la pandemia mondiale Covid-19, hanno portato un'inversione di tendenza. La ripresa europea appare più vivace e tonica, in grado di sancire il grande sorpasso.

Per i prossimi uno o due anni l’Europa crescerà di più degli States, in quello che è uno stravolgimento dei ruoli tradizionali che vedono gli Usa volare e l’Ue inseguire. Il Pil dell’Eurozona nel secondo trimestre di quest’anno, quello del Grande Lockdown, è previsto contrarsi del 12%. Per gli Usa la contrazione su base annua è attesa al 35%, con un calo del 10% trimestre su trimestre. Questo si farà sentire sul bilancio del 2020, quando l’area Euro è prevista contrarsi – secondo le stime di JPMorgan – del 6,4% contro il -5,1% degli Stati Uniti. Il 2021 sarà però l’anno della svolta: la banca prevede un Pil in crescita per l’area euro del 6,2% a fronte di un decisamente più modesto +2,8% americano.