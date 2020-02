Coronavirus, Gualtieri: "Conti buoni. Governo istituzionale? Zero possibilità"

Coronavirus: Gualtieri, conti pubblici in buona salute

"I conti pubblici italiani sono in buona salute e siamo pronti a presentare dati migliori di quelli previsti". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a '24 Mattino' su Radio24.

Gualtieri: "Dati migliori previsioni, margini per interventi"

"I dati della finanza pubblica italiana sono migliori delle nostre previsioni, esistono margini per interventi. Valuteremo quanti margini aggiuntivi sono necessari ma tutto cio' non ci costringera' a mettere in discussione l'equilibrio della finanza pubblica" ha proseguito Gualtieri.

CORONAVIRUS: GUALTIERI,'DL ZONA ROSSA QUESTA SETTIMANA, DL GENERALE LA PROSSIMA'

Il dl a sostegno dell'economia della zona rossa arriverà "questa settimana" quello più generale per i settori italiani colpiti dall'emergenza è atteso per "la prossima settimana" ha detto ancora Gualtieri.

CORONAVIRUS, GUALTIERI: "GOVERNO ISTITUZIONALE? ZERO POSSIBILITA'"

Le possibilità che nasca un governo istituzionale "sono pari a zero" ha detto Gualtieri, sottolineando che i retroscena in merito sono "privi di fondamento". Se "c'è un'emergenza non cambia il governo ma le opposizioni semmai assumono un atteggiamento più responsabile", afferma.

TITOLI STATO: GUALTIERI,'SPREAD SOTTO LIVELLI 2 MESI FA, NO ALLARMISMI'

"Ieri lo spread non è salito, siamo sotto livelli di due mesi fa. C'è stato un aumento all'inizio che ci ha fatto perdere il recupero" dovuto al voto in Emilia Romagna. Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri a Radio24. "I dati sulla finanza pubblica italiana sono migliori delle nostre previsioni", afferma, quindi "esistono margini di intervento e poi ovviamente vedremo quanto margine" darà l'Ue, ma l'emergenza coronavirus "non ci costringerà a mettere in discussione l'equilibrio della finanza pubblica, quindi confermiamo i risultati di medio periodo della nostra finanza pubblica". Dunque "no all'allarmismo ingiustificato", afferma.