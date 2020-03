Coronavirus, "L’Italia vive il suo 11/09. Come a New York. Chiudere la Borsa"

- “The show must go on” la canzone dei Queen è lo slogan del mondo del business, l’11 settembre fu usato per continuare a giocare a calcio. Al contrario il tempio dell’America, Wall Street, si fermò. Lei oggi ripropone quella scelta, a Piazza Affari lo “show” si deve fermare. Siamo davanti a un 11 settembre italiano e mondiale?

A cosa si stia davanti non lo sa nessuno, perché questo contagio è forte, imprevedibile e talmente subdolo e sotterraneo da rendere tutto estremamente incerto.Il fatto che in Italia si pensi più al calcio che ai mercati finanziari da la cifra di quello che siamo e più che altro vogliamo essere. Non è un caso che abbiamo ancora una borsa eccessivamente magra rispetto al peso industriale del sistema paese a livello internazionale.È sicuramente una decisione difficile, sulla quale rispetto tutte le opinioni. Se però io avessi il potere di farlo, tutto sommato la chiuderei per qualche giorno, perché già gli scambi nei giorni scorsi erano già fortemente falsati, anche da informazioni sbagliate e fuorvianti, ma più che altro perché il risparmio delle persone meno informate, specie in un paese come il nostro va rispettato, in maniera particolare in giorni in cui a moltissimi operatori è stato fisicamente impedito - per decreto legge, da oggi - di andare in ufficio, per cui gli scambi saranno ancor più falsati. E non rappresentativi della realtà dei fatti. È evidente che se equando si decidesse di chiuderla si dovrà essere bravi a comunicarlo e motivarlo e bravissimi al momento della riapertura. Draghi docet.Mi pare un ottimo esempio, che seguirei.Che facciano esattamente la stessa cosa, ed è probabile che la faranno, magari non da domani, ma a giorni; per cui se per una volta anticipassimo gli altri e non ci facessimo vedere come quelli che scoprono, dopo quasi due mesi di schiaffoni da tutto il mondo, che il primo contagio è nato in Germania e non a Codogno, non sarebbe male. Anzi.No, non fa paura, andrà gestita; il rallentamento già c’era da molti mesi. La vera recessione doveva prima o poi arrivare ed è arrivata, anche se in un modo che neanche la famosa astrologa specialista in mercati finanziari aveva previsto.Credo proprio di sì, glielo avrei detto tra un attimo, perché è ormai logico che lo faccia, anche se secondo me forse adesso è più importante l’annuncio in merito a tale intenzione che l’operatività effettiva. Anche perché sarà delicatissimo in termini di criteri di scelta. Un bel banco di prova per Powell e la Lagarde.Criticare è sempre facile, banale ed è una caratteristica spiccata di noi italiani. Io invece come sa sono un buonista, uno che cerca di non criticare ma sempre se possibile capire, ove possibile di giustificare, ma in ogni caso di immedesimarsi nella parti altrui. Nella sostanza quello che stanno facendo, con un popolo e con degli amministratori locali così indisciplinati, mi è parso corretto. In merito alla forma lo capiremo meglio tra un po’. Ma per me conta sempre più che altro la sostanza.No, perché nessuno immaginava un’evoluzione di questo genere. Le borse erano sui massimi perché, piaccia o no, i multipli sono sempre e comunque il reciproco dei tassi di interesse, per cui, al di là di oscillazioni di poco momento, era giusto che fossero attorno ai massimi di sempre nel periodo con i tassi più bassi della storia dell’umanità.Chi ha pochi debiti e più che altro prodotti buoni da vendere - tecnologie, marchi, leadership di settore - ne uscirà rafforzato, come da tutte le crisi, chi è a leva avrà dei bei problemi, anche se alcune banche già mandano a dire che ci sarà un’uscita dai covenants praticamente planetaria, per cui probabilmente i default, dove è nei limite del possibile, saranno addomesticati.Di sicuro, come sempre; va capito da quando e più che altro per quanto tempo ci vorranno nervi saldissimi. L’unica cosa certa è che le crisi del 2001 e del 2008 hanno mostrato una capacità ed una velocità di uscita, da parte di mercati, aziende, banche centrali e governi, molto più rapida di quanto si potesse immaginare.