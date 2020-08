Coronavirus, Usa: casinò Mgm Resorts annuncia tagli per 18.000 persone

Il colosso americano dei casinò Mgm Resorts International, colpito dalla chiusura o dal calo di presenze nei suoi siti a causa della pandemia, ha annunciato che licenzierà 18.000 dipendenti negli Stati Uniti già in cassa integrazione.

"Anche se abbiamo ripreso in sicurezza le operazioni in molte delle nostre proprietà e abbiamo riassunto decine di migliaia di persone, il nostro settore - e il nostro Paese - continuano a essere colpiti dalla pandemia e non siamo tornati alla piena capacità operativa", ha dichiarato l'amministratore delegato Bill Hornbuckle in un messaggio ai dipendenti inviato ad Afp.