Cos'è l'indice Nasdaq e come funziona

Nasdaq: definizione e significato. Come funziona l'indice di mercato borsistico elettronico e quali aziende ne fanno parte

Il Nasdaq è una borsa valori globale elettronica basata negli Stati Uniti. Oltre a essere una delle più grandi e importanti al mondo, vanta un primato non da poco: è stata la prima borsa al mondo esclusivamente elettronica. È composta ad oggi da oltre 3000 società di titoli e offre una vasta gamma di prodotti finanziari e servizi. Anche per questo, l'indice Nasdaq viene tenuto in grande considerazione da chiunque faccia investimenti in borsa. Proviamo a scoprire come funziona più nel dettaglio.

Indice Nasdaq: cos'è

Nasdaq è un acronimo e sta per “National Association of Securities Dealers Automated Quotation” (quotazione automatizzata dell'Associazione nazionale degli operatori in titoli). In altre parole è la sigla che mette in risalto l'aspetto principale di questo indice: l'automatizzazione.

Istituita a Wall Street l'8 febbraio 1971, originariamente utilizzava i computer solo per diffondere informazioni sui prezzi in continua evoluzione, mentre gli operatori al telefono avevano il compito di registrare gli ordini, gli acquisti e le vendite. Tutto questo fino al 1987, anno in cui anche la trasmissione divenne interamente telematica, dando il via a una nuova era per la finanza mondiale.

L'indice che riassume l'andamento di questa borsa si chiama Nasdaq Composite. Si tratta di un indice basato sulla capitalizzazione flottante e il suo valore complessivo è dato dalla somma dei pesi di ciascun titolo moltiplicato per il relativo prezzo. Ma l'indice Nasdaq prevede anche un altro importante indice: il Nasdaq 100, tra i più importanti a livello mondiale, in quanto annovera al suo interno cento tra le principali società non finanziarie americane ed estere.

Come funziona il Nasdaq e quali società famose vi sono quotate

L’indice Nasdaq opera utilizzando un sistema computerizzato che mette in contatto compratori e venditori di titoli. Gli ordini vengono impartiti tramite i broker, che li inviano alla borsa. I prezzi di vendita e di acquisto dei titoli sono determinati dalla domanda e dall'offerta.

L'inizio delle contrattazioni all'interno di questo mercato è fissato alle 9.30 newyorkesi, ossia alle 15.30 in Italia. Le contrattazioni si protraggono senza sosta fino alle 4 pm, che corrispondono alle 22 nel nostro Paese. Il valore di chiusura finale viene comunicato solo alle 22.16 italiane.

Le società elencate alla borsa Nasdaq sono soggette a requisiti di elenco, che includono il mantenimento di una certa trasparenza finanziaria e il rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti applicabili. Ci sono oltre tremila società all’interno dell’indice Nasdaq. Insieme rappresentano oltre 10 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Alcuni dei più noti titoli quotati nella borsa Nasdaq sono quelli di Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e Google.

Non solo successi: i più grandi fallimenti dell’indice Nasdaq

L'indice Nasdaq è stato fondato nel 1971 e ha avuto una storia ricca di successi ma anche di momenti difficili. Per esempio, negli anni Novanta, è diventata la prima borsa dove le società potevano elencare le loro azioni elettronicamente. Questo ha aiutato a velocizzare il processo di elencazione delle società e ha permesso maggiore trasparenza sul mercato.

Tuttavia, l’indice ha anche vissuto una serie di fallimenti importanti. Il più famoso di tutti è stato quello del crollo della "bolla internet" a cavallo tra anni Novanta e Duemila, conosciuto anche come crollo della “bolla speculativa delle Dot-com”. In quel periodo, a causa dell'espansione improvvisa e a tratti incontrollata del mercato informatico, iniziarono a nascere molte aziende a bassissima capitalizzazione, convinte di poter sfruttare l'onda per guadagnare facilmente del denaro. Pur con profitti praticamente nulli, tali aziende riuscirono ad attrarre investimenti e a guadagnare, fin quando la bolla speculativa venne a galla scuotendo l'intero mercato e mettendo a rischio l'intero indice.