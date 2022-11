Cosa si intende quando si parla di debito pubblico?

Debito pubblico: significato, definizione e spiegazione di un concetto fondamentale per poter capire la salute dell'economia di uno Stato

Ogni giorno ne sentiamo parlare ai telegiornali, lo leggiamo nelle pagine di economia dei quotidiani e lo percepiamo nei discorsi dei nostri politici. Stiamo parlando del debito pubblico, per qualcuno un problema, per altri una vera minaccia. Ma di cosa si tratta? In questo articolo proviamo a offrire una definizione chiara e comprensibile di un concetto fondamentale per poter capire quali siano le condizioni finanziarie di uno Stato.

Cos'è il debito pubblico: definizione e significato

Il debito pubblico è il totale del debito che uno Stato deve ai propri creditori. Questo numero comprende il denaro che ha preso in prestito per finanziare le proprie operazioni, così come quello che è stato utilizzato per finanziare progetti pubblici quali miglioramenti infrastrutturali o programmi sociali. Il debito può essere dovuto a creditori domestici o stranieri, e può essere in forma di titoli di stato, titoli del tesoro, o altri tipi di titoli.

Nella sua definizione più generale il debito pubblico comprende sia quello nazionale che quello locale, delle singole municipalità. Questo denaro è necessario per una varietà di ragioni, come la spesa per beni e servizi pubblici, la difesa e le infrastrutture.

Il debito pubblico è anche influenzato da deficit e surplus governativi. Un deficit si verifica quando il governo spende più soldi di quanti ne raccoglie da tasse e altre fonti di entrate. Al contrario un surplus si verifica quando il governo incassa più soldi di quanti ne spende.

Le conseguenze di un debito pubblico alto e come fare per ridurlo

Quando uno Stato va in debito emette un titolo e si impegna a rimborsare il valore nominale dello stesso più gli interessi in una data successiva. Ovviamente, quando questo debito nei confronti di banche, imprese o altri Stati inizia a farsi molto ingente, diventa un fardello per l'economia di un Paese.

Un debito pubblico troppo alto può portare infatti all'innalzamento dei tassi d'interesse e a una crescita economica più lenta. Per poter ridurre il debito pubblico di un Paese esistono diversi modi. Uno di questi è aumentare le entrate tributarie. Un'alternativa è effettuare un taglio sulle spese di governo.

Il debito pubblico è una minaccia per l'economia?

Ci sono diverse scuole di pensiero riguardanti gli effetti del debito pubblico sull'economia. La scuola keynesiana, ad esempio, crede che il debito pubblico possa essere qualcosa di positivo per l'economia, in quanto può aiutare a stimolare i movimenti finanziari mettendo più soldi nelle mani dei consumatori. E può inoltre, da questo punto di vista, anche aiutare i governi a finanziare progetti importanti.

La scuola monetarista, al contrario, crede che il debito pubblico possa essere un fattore decisamente negativo per l'economia di uno Stato, in quanto può portare all'innalzamento dell'inflazione e dei tassi d'interesse, con un rallentamento della crescita generale.