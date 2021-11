Covid, accelera il mercato digitale: nel 2021 prevista una crescita del 5,5%

Mercato digitale, nel 2021 crescono servizi ICT e software. In contrazione solo la rete

“Già nei mesi scorsi si era rilevato come la pandemia abbia imposto un’accelerazione della transizione digitale in ogni settore della nostra società: dall’industria alla Pubblica Amministrazione alle interazioni sociali. Oltre alla consapevolezza del ruolo strategico della tecnologia, ora i dati e le tendenze in corso dimostrano che la crescita del paese non può che procedere di pari passo ed essere strettamente legata con l’espansione del mercato del digitale”.

Così Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, a commento della pubblicazione del Rapporto “Il Digitale in Italia 2021. Previsioni 2021-2024 e Policy”, condotto in collaborazione con NetConsulting cube e presentato quest’oggi a Roma.