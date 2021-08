Crédit Agricole Italia, opa su FriulAdria: adesione del 42% dopo due settimane

A distanza di due settimane dall’avvio, l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da Credit Agricole Italia sul 17,2% delle azioni di FriulAdria detenute dai quasi 15 mila azionisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ha registrato un’adesione pari al 42,010% delle azioni detenute dai soci della banca. L’annuncio arriva direttamente dai soggetti coinvolti nell’operazione. Dal 9 agosto sono state 1.747.442 le azioni portate in adesione. Sara' possibile aderire all'offerta, lanciata dall’istituto guidato da Giampiero Maioli, fino al 10 settembre, attraverso due modalità: autonomamente tramite home banking oppure rivolgendosi al proprio gestore in filiale. L'offerta prevede un corrispettivo complessivo fino a 40 euro per azione, di cui 35 in pagamento il 15 settembre e altri 5 euro dopo tre anni se il socio avrà conservato lo status di cliente attivo.