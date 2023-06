Credit Suisse, nozze in crisi: Ubs taglia oltre la metà dei dipendenti

Ubs-Credit Suisse, matrimonio già in crisi: previsti 35mila licenziamenti entro l'anno

In virtù dell'integrazione con Credit Suisse, Ubs è pronta a licenziare circa il 30% del personale, pari a 35mila posti di lavoro. Un drastico taglio che sarà concretizzato entro la fine dell'anno. A partire da luglio, infatti, la società prevede di diminuire il numero dei dipendenti del colosso bancario svizzero. E sarebbe già stato comunicato allo staff che altre due finestre di tagli verranno messe in atto a settembre e ad ottobre. A riportarlo è l'agenzia di stampa Bloomberg.

Le riduzioni sarebbero strettamente legate all'acquisizione di emergenza di soli tre mesi fa, quando Ubs, in un'operazione voluta dalle autorità svizzere, ha rilevato proprio Credit Suisse, per poco più di 3 miliardi di franchi, suscitando diverse reazioni: una su tutte, quella della procura svizzera per identificare possibili reati. Secondo quanto emerso, i banchieri e i trader della banca di investimento svizzera presenti a Londra, New York e in alcune aree dell'Asia dovrebbero assorbire il peso maggiore delle riduzioni. L'obiettivo, dunque, è quello di ridurre la forza lavoro complessiva di 120.000 dipendenti risultata dalle nozze fra i due colossi.