Cresce l’usato anche tra gli orologi, +27% solo negli ultimi due anni

L'usato conquista anche gli orologi: il mercato spicca il volo

Il mercato degli orologi second hand è cresciuto in modo sorprendente nell’ultimo biennio. Molto più delle altre tipologie di beni verso cui tradizionalmente si rivolge il collezionismo: borse, gioielli, vini, arte e mobili. Dai 22 miliardi di dollari di vendite del 2021, nel 2022 gli orologi di seconda mano hanno prodotto un terzo dei 75 miliardi di dollari che registra il valore complessivo di mercato degli orologi di lusso.

Lo fa sapere il Boston Consulting Group (Bcg) con un report che tira le somme di quanto “l’usato” (o “secondo polso”) - cresca molto più velocemente del “nuovo”. In pandemia, ad esempio, le vendite degli orologi di prima mano sono scese del 17%, mentre quelle di seconda mano sono salite del 3%.

Secondo quanto si legge nel report di Bcg, il 29% dei collezionisti ha dichiarato di aver pagato più del prezzo al dettaglio per l’ultimo orologio usato acquistato. Il motivo? Le condizioni pari a nuovo o quasi (41%) e il risparmio di tempo in lunghe liste d’attesa del mercato di prima mano (40%). Questi sono solo alcuni dei motivi per cui il trend va forte. C’è anche la scarsa disponibilità dei modelli più ricercati – il 95% non è più in produzione – e la domanda costante che sembra non conoscere crisi.